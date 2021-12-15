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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لرفع كفاءة الجهاز الإداري.. توجيه جديد لـ وزير العدل بشأن البرامج التدريبية

وزير العدل
وزير العدل

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتنظيم برنامج تدريبي لأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

جاء ذلك ​​في إطار رؤية الدولة المصرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز دور مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة لمكافحة الفساد والعدوان على المال العام.

وقامت إدارة شئون الإدارات القانونية بعقد أربع دورات تدريبية لـ 140 عضوا بالإدارات القانونية بالأزهر الشريف، وتستمر كل دورة ثلاثة أيام. 

وبدأت الدورة التدريبية الأولى يوم السبت الموافق 11/12/2021، وتنتهي الدورة التدريبية الرابعة يوم الخميس الموافق 23/12/2021 بواقع 35 عضواً في الدورة الواحدة.

وتتناول الدورات تفعيل الدور الوقائي لأعضاء الإدارات القانونية في التصدي للعدوان علي المال العام، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية، وأساليب تفعيل منظومة التحول الرقمي في مجال عمل الإدارات، ويحاضر في الدورة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية والخبراء المختصين.

وزير العدل الهيئات العامة الجهاز الإداري المال العام مكافحة الفساد

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