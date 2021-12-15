مكنتش مصدق.. سيد زكريا يحكي عن كواليس اختياره فى مسلسل سجن النسا

تحدث الفنان سيد زكريا، عن أعماله الفنية، قائلا: إنه من بور سعيد وكان يعمل هناك، ولكن بعد إنتهاء فترة جيشه قرر أن يسافر إلى القاهرة ويستقر هناك من أجل ان يتبع حلمه وهو التمثيل.

وأضاف سيد زكريا، خلال حواره ببرنامج “حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه عمل ككومبارس لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، ولكنه بعد ذلك قام بالعمل فى مجال الإعلانات.

وتابع: “أتتني بعد ذلك فرصة مقابلة لمسلسل سجن النسا، وبالفعل بعد شهرين قاموا بالإتصال بي للعب الدور”، معقبا: “مكنتش مصدق اني عندي بكرا تصوير وكنت سعيد أني أعمل دور فى مسلسل من كاملة أبو زكرى، وقالتلي اني شاطر”.