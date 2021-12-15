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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سناب شات تطلق تطبيق Story Studio لتحرير الفيديو على الهواتف الذكية

سناب شات
سناب شات

تواصل شركة سناب Snap،  تطوير المزيد من أدوات تعديل مقاطع الفيديو عبر الهاتف المحمول، ففي شهر مايو الماضي، ازاحت الستار عن إصدار تجريبي لتطبيق يدعي Story Studio، يتيح لمستخدمي أجهزة آيفون أدوات تحرير للحصول على مقاطع فيديو أكثر احترافية.

 


وحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أطلقت الشركة المالكة لمنصة سناب شات، تطبيق تحرير الفيديو المستقل Story Studio بشكل رسمي، والذي يتيح لصناع المحتوى القدرة على التحكم في دقة في تحرير مقاطع الفيديو الرأسية.

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سناب شات تطلق تطبيق Story Studio بشكل رسمي في عدد من الدول


و تسمح الأدوات التي يقدمها تطبيق Story Studio، لمنشئ مقاطع الفيديو عبر قصص سناب شات، بإضافة العناصر مثل النصوص ومقاطع الصوت الرائجة وعدسات الواقع المعزز.


ويأتي تطبيق Story Studio، كإصدار مبكر لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل iOS في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، بعد سبعة أشهر من إعلان سناب شات عن الإصدار التجريبي من التطبيق لأول مرة.

ومن المفترض أن يكون Story Studio، أداة أكثر تقدما لتعديل الفيديو، كما هو الحال بالنسبة لصناع المحتوى الذين يستخدمون خاصية Spotlight، والتي أعلنت عنها سناب شات كمنافس لتطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك.


ويمكن لمستخدمي سناب شات تصدير مقاطع الفيديو التي تم تعديلها في Story Studio مباشرة إلى Spotlight أو ميزة القصص على المنصة، وكما يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو ومشاركتها على منصات أخرى، بدون ظهور علامة مائية، على عكس مقاطع TikTok.


يذكر أن شركة سناب شات أعلنت  أنها دفعت أكثر من 250 مليون دولار إلى 12 ألفا من منشئ المحتوى منذ إطلاق Spotlight في شهر نوفمبر الماضي، وتقول الشركة إنها تدفع الملايين شهريا للمستخدمين الذين يقدمون أفضل عمليات إرسال Spotlight.

وقالت سناب شات إنها ستستمر في تقديم "مجموعة من الفرص" لمكافأة منشئي المحتوى المشهورين لكنها لم تقل ما إذا كانت المدفوعات بالملايين شهريا.
 

سناب TikTok Story Studio منصة سناب شات مقاطع فيديو تطبيق Story Studio

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