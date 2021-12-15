طرح أغنية "إلا اللعبة دي" من "مربع برمودة" استعدادا لعرض الفيلم

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مربع برمودة" الاغنية الدعائية للفيلم ، والتي تحمل عنوان "الا اللعبة دي" ، وشارك في الغناء النجمان مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل مع كنكا وديزل ، والاغنية من كلمات كنكا والحان الديزل برودكشن.

وشهدت كواليس تصوير الاغنية التي تم تصويرها مؤخراً العديد من المواقف الطريفة بين النجمين مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل ، كما سيطرت حالة من السعادة والتفاؤل على فريق الفيلم قبيل ايام قليلة من طرحه.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "مربع برمودة" قد سبق وطرحت البوستر الرسمي للعمل ، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم استعداداً لعرضه بدءأ من يوم 22 ديمسبر الجاري بالسينمات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي ملئ بالمغامرات ، ويعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين ، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية ، وتم تصوير مشاهد اليفلم في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن ، منها اكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب ، بالإضافة إلى العديد من الشوارع بالقاهرة.

يشار إلى أن اسم الفيلم "مربع برمودة" وليس "مربع برمودا" ، والمقصود بكلمة "برمودة" هو الشهر القبطي المعروف ، والفيلم من تأليف هشام هلال واخراج طارق رفعت وانتاج ذا جيت ميديا جروب لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك لصاحبها أحمد البطل ، وبطولة مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبدالجليل وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت .