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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح أغنية "إلا اللعبة دي" من "مربع برمودة" استعدادا لعرض الفيلم

صدى البلد

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مربع برمودة" الاغنية الدعائية للفيلم ، والتي تحمل عنوان "الا اللعبة دي" ، وشارك في الغناء النجمان مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل مع كنكا وديزل ، والاغنية من كلمات كنكا والحان الديزل برودكشن. 

وشهدت كواليس تصوير الاغنية التي تم تصويرها مؤخراً العديد من المواقف الطريفة بين النجمين مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل ، كما سيطرت حالة من السعادة والتفاؤل على فريق الفيلم قبيل ايام قليلة من طرحه. 

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "مربع برمودة" قد سبق وطرحت البوستر الرسمي للعمل ، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم  استعداداً لعرضه بدءأ من يوم 22 ديمسبر الجاري بالسينمات. 

 

بطولة مصطفى خاطر.. عرض فيلم مربع برمودا 22 ديسمبر

بطولة مصطفى خاطر.. عرض فيلم مربع برمودا فى ديسمبر المقبل

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي ملئ بالمغامرات ، ويعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين ، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية ، وتم تصوير مشاهد اليفلم في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن ، منها اكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب ، بالإضافة إلى العديد من الشوارع بالقاهرة.

يشار إلى أن اسم الفيلم "مربع برمودة" وليس "مربع برمودا" ، والمقصود بكلمة "برمودة" هو الشهر القبطي المعروف ، والفيلم من تأليف هشام هلال واخراج طارق رفعت وانتاج ذا جيت ميديا جروب لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك لصاحبها أحمد البطل ، وبطولة مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبدالجليل وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت .

 

عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر محمد ثروت عايدة رياض عمرو عبدالجليل

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