هل الخوف من متحور أوميكرون سيجبر العالم على الإغلاق مرة أخرى ؟

تشعر جميع الدول بالخوف من دخول متحور أوميكرون، وإندلاع الإصابات به مرة أخرى، وقالت الدكتورة وخبيرة السياسة الصحية ليانا وين يوم الخميس، أنه من المبكر جدا بالنسبة للدول اتخاذ إجراءات الإغلاق مرة أخرى بسبب اوميكرون البديل من عدوى فيروس كورونا COVID-19 .



متحور أوميكرون وسرعة انتشاره حول العالم

وأضافت وين، انه في حين أن قدرة متحور أوميكرون Omicron على الانتشار بسرعة أكبر والتهرب من بعض الحماية من لقاحات فيروس كورونا هي أسباب تدعو للقلق ، قال وين إن متغير دلتا لا يزال إلى حد بعيد السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة.





وتقول مسؤولة الصحة العامة، انه تم تحديد متغير Omicron في 21 ولاية؛ حيث إنه ينتشر بنشاط في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، و يوصي الخبراء بالحصول على التطعيم - بما في ذلك الجرعة الثالثة المعززة، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة لتجنب الإصابة والانتشار .



تم التعرف على متغير فيروس كورونا أوميكرون لأول مرة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا في أواخر نوفمبر. منذ ذلك الحين ، انتشر المتغير بسرعة في جنوب أفريقيا مع زيادة الحالات بنسبة 111٪ بين الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر.



متحور أوميكرون وسرعة انتشاره حول العالم



وتشير البيانات المبكرة إلى أن Omicron قد يكون أكثر عدوى بشكل ملحوظ من متغير دلتا ، وأن اللقاحات أقل فعالية في الحماية منه من السلالات السابقة. ومع ذلك ، تشير الدراسات حتى الآن إلى أن لقاحات فيروس كورونا Covid الحالية ستقي من المرض الشديد والوفاة من أميكرون Omicron.



وأفاد الخبراء، انه تشير هذه المجموعة الواسعة من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون Omicron إلى أن البديل ينتشر بالفعل في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، وقالت الدكتورة لينا وين ، إن الدول ليست في مرحلة يتعين فيها على الناس إلغاء خطط العطلات بسبب هذا المتحور.



وأشارت وين، ان متحور أوميكرون لا يعتبر خطيرا، وذك أن متحور دلتا لا يزال موجود بيننا، وبالرغم من أن متحور أميكرون ينتشر بسرعة ، لكنه لم يتفقوا بعد على متحور دلتا؛ على الرغم من أنه من الممكن أن يحدث هذا في الأسابيع والأشهر المقبلة.



وأكدت الدكتورة روشيل والينسكي ، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، على الرغم من أن متحور دلتا ليس مقلقًا مثل أوميكرون Omicron ، إلا أن متغير دلتا لا يزال يسبب الكثير من القلق، حيث أن أغلب الحالات المصابة والوفيات بسبب متحور دلتا.