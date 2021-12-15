عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الخوف من متحور أوميكرون سيجبر العالم على الإغلاق مرة أخرى ؟

متحور أوميكرون وسرعة
متحور أوميكرون وسرعة انتشاره حول العالم

تشعر جميع الدول بالخوف من دخول متحور أوميكرون، وإندلاع الإصابات به مرة أخرى، وقالت الدكتورة وخبيرة السياسة الصحية ليانا وين يوم الخميس، أنه من المبكر جدا بالنسبة للدول اتخاذ إجراءات الإغلاق مرة أخرى بسبب اوميكرون البديل من عدوى فيروس كورونا COVID-19 .
 

متحور أوميكرون وسرعة انتشاره حول العالم
 وأضافت وين، انه في حين أن قدرة متحور أوميكرون Omicron على الانتشار بسرعة أكبر والتهرب من بعض الحماية من لقاحات فيروس كورونا هي أسباب تدعو للقلق ، قال وين إن متغير دلتا لا يزال إلى حد بعيد السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة.
 

إسرائيل تتجه نحو إغلاق تدريجي بسبب انتشار أوميكرون

الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" ينتشر بمعدل سريع في معظم الدول


وتقول مسؤولة الصحة العامة، انه تم تحديد متغير Omicron في 21 ولاية؛ حيث إنه ينتشر بنشاط في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، و يوصي الخبراء بالحصول على التطعيم - بما في ذلك الجرعة الثالثة المعززة، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة لتجنب الإصابة والانتشار .

تم التعرف على متغير فيروس كورونا أوميكرون لأول مرة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا في أواخر نوفمبر. منذ ذلك الحين ، انتشر المتغير بسرعة في جنوب أفريقيا مع زيادة الحالات بنسبة 111٪ بين الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر.
 

متحور أوميكرون وسرعة انتشاره حول العالم


وتشير البيانات المبكرة إلى أن Omicron قد يكون أكثر عدوى بشكل ملحوظ من متغير دلتا ، وأن اللقاحات أقل فعالية في الحماية منه من السلالات السابقة. ومع ذلك ، تشير الدراسات حتى الآن إلى أن لقاحات فيروس كورونا Covid الحالية ستقي من المرض الشديد والوفاة من أميكرون Omicron.

وأفاد الخبراء، انه تشير هذه المجموعة الواسعة من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون Omicron إلى أن البديل ينتشر بالفعل في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، وقالت الدكتورة لينا وين  ، إن الدول ليست في مرحلة يتعين فيها على الناس إلغاء خطط العطلات بسبب هذا المتحور.

وأشارت وين، ان متحور أوميكرون لا يعتبر خطيرا، وذك أن متحور دلتا لا يزال موجود بيننا، وبالرغم من أن متحور أميكرون ينتشر بسرعة ، لكنه لم يتفقوا بعد على متحور دلتا؛ على الرغم من أنه من الممكن أن يحدث هذا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأكدت الدكتورة روشيل والينسكي ، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، على الرغم من أن متحور دلتا ليس مقلقًا مثل أوميكرون Omicron ، إلا أن متغير دلتا لا يزال يسبب الكثير من القلق، حيث أن أغلب الحالات المصابة  والوفيات بسبب متحور دلتا.

اوميكرون متحور اوميكرون فيروس كورونا COVID-19 لقاحات فيروس كورونا Omicron

موضوعات متعلقة

دراسة صادمة بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة ضد أوميكرون

دراسة : الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا تقلل من الوفاة بنسبة 90٪

أوميكرون يصيب الأطفال.. دراسة تحذر من تفشي الفيروس في هذه الفئة العمرية

دراسة أمريكية: قوة كورونا تتراجع مع الوقت.. فيديو

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي.. الليرة التركية تقترب من الهاوية

كلوب عن جدل كأس الأمم الأفريقية: "لن أجيب عن السؤال"

تحف نادرة.. وزيري يكشف للنائب العام قيمة الآثار المضبوطة في شقة الزمالك

ننشر أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت

رسميا.. الطويلة يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رفقة 15 خبيرا بينهم ثلاث وزراء

أخبار التكنولوجيا| أوبو تزيح الستار عن هاتف Find N القابل للطي.. واتساب يطرح ميزة جديدة لـ معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط عضويتي المحاميين المتهمين بقضية حادث الشيخ زايد.. في هذه الحالة

أفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

الصحة تعلن قائمة الفحوصات الطبية المجانية لكبار السن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

نهايات غريبة .. نجمات انفصلن عن أزواجهن في ٢٠٢١

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ