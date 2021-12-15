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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف: بدء امتحانات الترم الأول بمركز التعلم المدمج منتصف فبراير

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بمركز التعلم المدمج سوف تكون مع بداية  فبراير المقبل 2022 مع الالتزام التام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية. 

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 جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عباس مدير مركز التعلم المدمج، وأعضاء مجلس الإدارة.


وتم مناقشة عدد من الموضوعات منها، عقد دورة تدريبية حول التحول الرقمي لطلاب رياض الأطفال، والاستعداد لتجديد شهادة الايزو، ومناقشة تشكيل اللجنة العليا للإشراف علي مركز التعلم المدمج.

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