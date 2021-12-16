عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ 105 غرز جراحية.. زوجة تروي لحظات طعنها 25 مرةعلى يد زوجها في قنا

الزوجة المجنى عليها
الزوجة المجنى عليها

طعنات قاتلة كادت تودى بحياتها، سددها لها زوجها فى جميع أجزاء جسدها، خلال تواجدها فى منزل والدها بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوب قنا، مستغلا عدم وجود والدها أو أشقائها، لينهى حياتها للأبد بعدما رفضت العودة له مرة أخرى.

الطعنات قدرتها المجنى عليها بـ ٢٥ طعنة، نالت من جميع جسدها، وكادت تنهى حياتها لولا رعاية الله ومهارة أطباء المستشفى الجامعى فى التعامل السريع مع النزيف الذى تدفق من كل جزء فى جسدها.

مصرع شقيقين في حادث جرار زراعى بقنا

جنوب الوادى تحتل المركز الـ 12 محلياً بتصنيف أندونيسى للجامعات الخضراء

مصرع شاب بطلقات نارية خلال مشاجرة في قنا

مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجري اختبارات لـ 116 باحثًا بقنا

محافظ قنا يتابع أعمال تمهيد الطرق ورفع الأتربة بمدينة الأمل

مصرع مزارع بطلقات نارية عقب أداء صلاة العشاء بقنا

جامعة جنوب الوادي تنظم احتفالية باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

 

التدخل الجراحي لإنقاذ المجنى عليها، خلف وراءه  ١٠٥ غرز جراحية ، لوقف نزيف الدماء والضربات القاتلة من قبل الزوج المتهور والتى استخدم خلالها سكين مطبخ لإنهاء جريمته فى أسرع وقت ممكن، لكن صرخات واستغاثات المجنى عليها لفتت انتباه الجيران الذين كان لهم الدور الأكبر لإنقاذها فى الوقت المناسب.
الغرز الطبية التى تركت آثارا واضحة فى مناطق متفرقة بجسد المجنى عليها ما بين ما هو ظاهر للعيان وآخر تستره الملابس، لم تكن وحدها الأضرار التى لحقت بالزوجة المسكينة، لكن يدها اليمنى أصيبت بعاهة مستديمة فى حركة الأعصاب، جعلتها لا تقوى على استخدامها فى الأعمال المنزلية، بخلاف الآثار النفسية وحالة الهلع التى تحاصرها ليلا ونهاراً خوفاً من تكرار نفس الجريمة فى غفلة من أهلها.
قالت مهرائيل إبراهيم، ٢٣ عاماً: “تزوجت منذ ٥ سنوات وأنجبت طفلا عمره عامين ونصف، لكن خلال هذه الفترة ذقت العذاب ألوان من زوجى الذى يتعامل معى بقسوة وعنف ويتعدى على بالضرب مع أى خلاف بسيط، ما دفعنى للذهاب إلى منزل والدى، لكن حدثت تدخلات من أصدقاء وأقارب وعدت إلى منزل زوجى على أمل أن ينصلح حاله”.

وأضافت: “لكن الوضع ازداد سوءاً وأصبح الضرب هو لغة التعامل اليومية، فقررت العودة مرة أخرى إلى منزل والدى فى قرية العيايشا بمركز قوص والبدء فى رفع قضية طلاق، لكنه اعترض على ذلك ويحاول بشتى الطرق إعادتى مجبرة للمنزل، ومع إصرارى على موقفى، يأتى كل فترة بالقرب من منزل والدى ليراقبنى ويجبرنى على العودة”.

واستطردت: “فى  شهر مايو الماضى استغل عدم وجود والدى أو أشقائى واقتحم المنزل وطعننى حوالى ٢٥ طعنة بمناطق متفرقة من الجسد، وكدت أموت من الضربات والطعنات، حتى استغثت بالجيران الذين تمكنوا من إنقاذي وضبط زوجى وتسليمه للشرطة بعد ذلك، وتوجه بى شقيقى إلى المستشفى وبعد ساعات من خياطة أكثر من ١٠٥ غرز جراحية تم وقف النزيف”.

وتابعت: “الأزمة فى الموضوع أن زوجى خرج من الحبس بعد أيام قليلة من الواقعة، لحين البت فى القضية، رغم ما سببه لى من عاهة مستديمة فى اليد اليمنى والإصابات المتفرقة بالجسم، وكل ما أخشاه أن يتعرض لى مرة أخرى وأنا لم أتعافَ حتى الآن من الإصابات الجسيمة التى ألحقها بى”.

وطالبت الجهات الحقوقية المدافعة عن المرأة بأن تتبنى قضيتها وتقف معها ضد جبروت زوجها المتهور، والذى تعمد قتلها خلال الواقعة التى حدثت بمنزل والدها، وليس مجرد إحداث إصابات فقط.

الزوجة المجنى عليها 

 

الزوجة المجنى عليها 
الزوجة المجنى عليها 
الزوجة المجنى عليها 
الزوجة المجنى عليها 
الزوجة المجنى عليها 
الزوجة المجنى عليها 
الزوجة المجنى عليها 

 


 

 

طعنات قاتلة قرية العيايشا مركز قوص اخبار قنا وقف نزيف الدماء

موضوعات متعلقة

مصرع مزارع بطلقات نارية عقب أداء صلاة العشاء بقنا

جامعة جنوب الوادي تنظم احتفالية باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

7 ملايين و 438 ألف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا في قنا

محافظ قنا يكرم موظفي المراكز التكنولوجية المشاركين في دورة لغة الإشارة

بروتوكول تعاون بين محافظة قنا وجامعة جنوب الوادى فى نظم المعلومات الجغرافية

مصرع شقيقين في حادث جرار زراعى بقنا

جنوب الوادى تحتل المركز الـ 12 محلياً بتصنيف أندونيسى للجامعات الخضراء

مصرع شاب بطلقات نارية خلال مشاجرة في قنا

ترشيحاتنا

استشاري مناعة: «أوميكرون» ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متحور سابق

في عيد المملكة.. رئيس البرلمان العربي يهنئ البحرين قيادة وحكومة وشعبا

استفتاء وكالة أنباء الأمم المتحدة.. رئيس شعبة الجمارك يفوز بلقب الشخصية الاقتصادية ٢٠٢١

مش همسك سكينة لـ كيروش.. شوبير: ما حدث بعد مباراة مصر وجعني

فرض رسوم إضافية على تذكرة السكة الحديد لدعم الجمعيات الأهلية

شوبير يفتح النار على كيروش مدرب منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

بالتحية العسكرية.. الكلية الحربية تستقبل أبطال قادرون باختلاف من ذوي الهمم

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

مفاجآت.. النيابة تنتهي من فحص كنز علي بابا في شقة الزمالك

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

صرخت ولمت عليه الناس .. تفاصيل تحرش عامل بموظفة داخل سيارة أجرة

وما النصر إلا من عند الله.. فاطمة عيد تكشف حقيقة محاربتها بالوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ