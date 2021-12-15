ميس حمدان : كنت خجولة وأنا صغيرة .. ومي أختي رغاية ..فيديو

كشفت الفنانة ميس حمدان، تفاصيل وكواليس عن حياتها الشخصية وعلاقتها مع شقيقتيها مي سليم ودانا حمدان.

وقالت ميس حمدان في حواره مع الفنان أمير كرارة " في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون"، :" انا واخواتي مترابطين جدا والله اكبر علينا وده شيء استثنائي ومش موجود كتير ".

وأضاف ميس حمدان :" انا كنت خجولة جدا وانا صغيرة، ولدي أكثر من شخصية ولدي جانب خجول وجانب بيطلع قدام الكاميرا بس والناس بتحس إني متكبرة لاني مش بتكلم خالص في حياتي الشخصية ".

وتابعت ميس حمدان :" مي أختي رغاية جدا وانا هادية جدا في حياتي الشخصية، ودانا اختي بتعمل ثورة في عالم السوشيال ميديا بـ كم الفيديوهات التي تقوم بتصويرها للتعريف بمختلف الاماكن في مصر ".