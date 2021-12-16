بالأبيض والأسود.. غادة عبد الرازق في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بملابس شتوية، بلوك أنيق كلاسيكي، وخطفت الأنظار بجلسة تصوير اعتمدت على الايديت الأبيض والأسود نالت اعجاب جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا.



علي جانب آخر شاركت النجمة غادة عبدالرازق، في رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" والذي لاقي نجاحا كبيرا.



المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

كشفت النجمة غادة عبد الرازق في تصريح خاص لموقع صدى البلد عن معلومات عن خطيب ابنتها روتانا ، بعد أن أعلنوا خطوبتهما منذ أيام.

معلومات عن خطيب ابنتها:

اسمه مازن وهو أردني الجنسية.

يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا بولاية تكساس.

يمتلك عدة مستشفيات في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

يمتلك موقع خاص بالتسويق الإلكتروني.

مهتم بالصحة النفسية وكذلك الرياضية.

يتابعه 1000 شخص على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".