شرفتونا.. وائل رياض يشيد بأداء المنتخب في بطولة كأس العرب

أشاد وائل رياض المدرب المساعد فى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بأداء المنتخب في بطولة كاس العرب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “هارد لك للمنتخب الوطني ، شرفتونا وعملتوا بطولة كويسة و الهدف الأساسي من البطولة كان المشاركة مع إخواتنا العرب في بطولة ممتازة ( بروڤة ) لمونديال قطر ٢٠٢٢ ، وكمان كان خير إعداد للمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم في مارس القادم ، شكراً للجهاز الفني اللي قدم وجوه جديدة للمنتخب ونال إشادة الجميع وشكراً لجميع اللاعبين اللذين لم يبخلوا بأي جهد وعرق في سبيل تيشرت منتخب مصر ، وشكرا لجماهير مصر سواء اللي كانت في الملعب أو اللي كانت أمام الشاشات ، بجد حاجة مشرفة وبطولة رائعة وأجواء عالمية نتمني تكرارها … 🇪🇬 تحيا مصر”.

وانتهت مباراة منتخب مصر ومنافسه التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وينتظر المنتخب المصري اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الجزائر وقطر في نصف نهائي البطولة العربية والذي ينطلق بعد قليل لمعرفة المنافس له على المركز الثالث في نهائي البطولة العربي عقب ضمان تونس التأهل لنهائي البطولة العربية.

وانتقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني حكم مباراة منتخب مصر وتونس.

وقال كيروش في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة وأهدرنا العديد من الفرص.

وتابع: "أريد أن أنهي مسيرتي الكروية هنا بعد أخطاء الحكم الذي احتسب ركلة جزاء وقام بإلغائها ويجب على الفيفا إعادة النظر في ذلك".