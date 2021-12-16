أحمد دياب: لدينا خطوات مهمة لتطوير التحكيم

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أن الأولوية لانتظام مسابقة الدوري حال صدر قرار بتأجيل أمم أفريقيا موضحا أن كأس الرابطة ستلعب هذا الموسم لكن ليس في يناير المقبل حال تغير موعد أمم أفريقيا.



وأضاف دياب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "لدينا خطوات هامة لتطوير التحكيم رغم أن ملف الحكام يتبع اتحاد الكرة".



وتابع رئيس رابطة الأندية المحترفة: "لا يوجد نسبة تحصل عليها الرابطة من عوائد البث والرعاية والتسويق، رغم أن هذا لا يعتبر عدل قياسا بعمل اللجنة، ولكن حال صدور لائحة النظام الأساسي للرابطة سوف يتم مراعاة هذا الأمر".



وأكمل: "لدينا مقر بالفعل داخل مقر اتحاد الكرة الجديد بمشروع الهدف، والتقيت بكيروش ثلاثة مرات، ونسعى لتطبيق بعض الأفكار لزيادة مداخلي الرابطة في الفترة المقبلة".



وبسؤاله عن انتمائه الكروي قال دياب: "أنا مش أهلاوي ولا زملكاوي، لكن عالميا أشجع ليفربول ومحمد صلاح".