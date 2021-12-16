بمناسبة العيد الوطني الـ50 للبحرين.. تركي آل شيخ يهنئ الملك حمد

هنأ المستشار تركي ال شيخ، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني الخمسين لمملكة البحرين الشقيقة.

وغرد قائلا: “كل عام وجلالة الملك حمد حفظه الله وسمو ولي العهد وأهلنا في البحرين بخير وعز وفرحه”.

أعلن الديوان الملكي بمملكة البحرين، عن توجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد غد "الثلاثاء" الموافق 14 ديسمبر الحالي، إلى المملكة العربية السعودية، ليترأس وفد البحرين لاجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي تستضيفها المملكة الشقيقة.

كان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا في الرياض اليوم (الأحد) الدورة 150 التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون التي تستضيفها السعودية بعد غد الثلاثاء.

وعقدت الدورة التحضيرية في مقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بحسب وكالة الأنباء السعودية ((واس)).

على صعيد متصل، عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري للتشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك تعزيزا لدور الجانبين في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

وأكد الجانبان استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون ومصر بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.