رضا عبد العال ينتقد مدرب المنتخب.. وتصريحات جريئة في الأكثر تداولا عبر تويتر

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تصريحات رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، ضد المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش.

ومن أبرز ما جاء على لسان رضا عبد العال:

رضا عبد العال ينفعل على إسلام صادق بسبب كيروش "انا هقوم امشي ده بيدرب بطريقة سمك لبن تمر هندي".

رضا عبد العال: حسام البدري اتظلم مع المنتخب لو خد نفس المساندة الإعلامية بتاعت كيروش كان هينجح



ووجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عدة انتقادات للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عقب الخسارة أمام تونس بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق عبر قناة "TeN" : " المنتخب الوطني محجوز للاعبين المحترفين ، وبعض اللاعبين الكبار ، وجميع الوجوه الجديدة التي ظهرت في بطولة كأس العرب لن تظهر مجدداً ، مثل حسين فيصل و مروان داوود و غيرهم من اللاعبين".

وأضاف، أن البرتغالي كارلوس كيروش يعتمد بشكل كبير على المحترفين وهو ما سيجعل فرص بعض اللاعبين صعبة مثل أحمد رفعت و عمر كمال عبد الواحد.