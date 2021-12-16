مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر



كشف محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: سر استبعاد علي معلول لاعب الأهلي والمنتخب التونسي من المشاركة أمام منتخب مصر في نصف نهائي كأس العرب رغم مشاركته في تدريبات منتخب بلاده على مدار اليومين الماضيين كان هناك تخوف من تقديرات طبيب منتخب تونس لحالة علي معلول ومدي جاهزيته للقاء بشكل أساسي.



وقال شبانة: أنه تم الاتفاق بين الأهلي واللاعب علي معلول وطبيب منتخب تونس على تحديد مدي جاهزية اللاعب للمشاركة الأساسية في اللقاء بناء على تقرير طبي شامل يصدر من مركز اسباير في قطر.



وأضاف : أن المركز أكد في تقريره أن معلول لن يستطيع خوض اللقاء منذ البداية وبشكل كامل في ظل وجود احتمالية لشعوره بآلام خلال اللقاء في العضلة الضامة ولكن من الممكن أن يشارك لدقائق قليلة في اللقاء وهو ما تم الاستقرار عليه بتواجد علي معلول على مقاعد البدلاء وعدم المجازفة به حتى لا يحدث صدام بين الأهلي ومنتخب تونس واللاعب والذي يتم تجهيزه للمشاركة في السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي.