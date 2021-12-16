عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد الجايكا الياباني يزور مستشفي المجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا.. صور

شاهد ..وفد الجايكا
شاهد ..وفد الجايكا الياباني يزور مستشفي المجمع الطبى للتأمين

زار وفد من الجايكا الياباني ، مستشفى المجمع الطبى للتأمين الصحى بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، لمتابعة تطبيق نظم الجودة وتطبيق نظم الـ 5S اليابانية، بحضور الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين بالغربية، والدكتورة عزة الزغاري مدير الإدارة العامة للجودة برئاسة الهيئة، والدكتورة علا البنهاوى مديرة المستشفى، والدكتورعمار فرج  المسئول التقني لمشروع تحسين الجودة في مستشفيات التأمين الصحى.

وأجرى الوفد ، مرورا على قسم العلاج الكيماوي والأورام ووحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى المجمع الطبى للتأمين الصحى، وتم مراجعة السجلات الطبية ونظام العمل، وتم الإشادة بفريق العمل والاستمرار في تطبيق نظم الجودة بشكل يليق بالجميع وإظهار المستشفى بصورة مشرفة.

جدير بالذكر، أن هذا يأتي هذا في إطار خطة فرع التأمين الصحى بالغربية، لتطبيق نظم الجودة في الرعاية الصحية لخدمة المرضى وبشكل يلاقي توقعات المترددين على المستشفى، تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتطبيق رؤية القيادة السياسية لخلق نظام صحي ذات جودة يلاقي توقعات جميع المواطنين.

IMG-20211216-WA0008
IMG-20211216-WA0008
IMG-20211216-WA0009
IMG-20211216-WA0009
IMG-20211216-WA0011
IMG-20211216-WA0011
IMG-20211216-WA0010
IMG-20211216-WA0010
IMG-20211216-WA0012
IMG-20211216-WA0012
IMG-20211216-WA0013
IMG-20211216-WA0013
IMG-20211216-WA0006
IMG-20211216-WA0006
IMG-20211216-WA0007
IMG-20211216-WA0007
الغربية محافظة الغربية الرعاية الصحية لبن العلا نظام صحي التأمين الصحي المرض المواطنين مستشفي مرض الطبي القيادة العلاج الكيماوي الوفد كيم اشادة الذكر مدير يده اليابان دين الجو

موضوعات متعلقة

استجابة لـ صدى البلد.. إنارة طريق قرية الرملية فى الغربية.. صور

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

فرشاة أسنان ببطاقة التموين.. النواب يكشف فوائد مبادرة جديدة على صحة المواطنين

المرأة في عيون الرئيس|كيف ارتقى بصحتها الجسدية والنفسية من خلال 4 مبادرات؟

الإفتاء: قراءة القرآن من الموبايل لها نفس ثواب التلاوة من المصحف

حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفَّى العاصي.. مستشار المفتي يجيب

ليفربول ضد نيوكاسل.. التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام "الماكبيس"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

إزالة "سنتر عبده" أشهر عقار فى شبرا الخيمة لـ توسعة الطريق

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

خناقة حريمي.. 3 أشقاء يمزقون سيدة وسط الشارع في الجيزة

فرض رسوم إضافية على تذكرة السكة الحديد لدعم الجمعيات الأهلية

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

مفاجآت.. النيابة تنتهي من فحص كنز علي بابا في شقة الزمالك

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

صرخت ولمت عليه الناس .. تفاصيل تحرش عامل بموظفة داخل سيارة أجرة

وما النصر إلا من عند الله.. فاطمة عيد تكشف حقيقة محاربتها بالوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ