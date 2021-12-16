وفد الجايكا الياباني يزور مستشفي المجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا.. صور

زار وفد من الجايكا الياباني ، مستشفى المجمع الطبى للتأمين الصحى بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، لمتابعة تطبيق نظم الجودة وتطبيق نظم الـ 5S اليابانية، بحضور الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين بالغربية، والدكتورة عزة الزغاري مدير الإدارة العامة للجودة برئاسة الهيئة، والدكتورة علا البنهاوى مديرة المستشفى، والدكتورعمار فرج المسئول التقني لمشروع تحسين الجودة في مستشفيات التأمين الصحى.

وأجرى الوفد ، مرورا على قسم العلاج الكيماوي والأورام ووحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى المجمع الطبى للتأمين الصحى، وتم مراجعة السجلات الطبية ونظام العمل، وتم الإشادة بفريق العمل والاستمرار في تطبيق نظم الجودة بشكل يليق بالجميع وإظهار المستشفى بصورة مشرفة.

جدير بالذكر، أن هذا يأتي هذا في إطار خطة فرع التأمين الصحى بالغربية، لتطبيق نظم الجودة في الرعاية الصحية لخدمة المرضى وبشكل يلاقي توقعات المترددين على المستشفى، تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتطبيق رؤية القيادة السياسية لخلق نظام صحي ذات جودة يلاقي توقعات جميع المواطنين.

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