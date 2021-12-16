بسبب أوميكرون.. "فرنسا": عزل 7 أيام للوافدين من المملكة المتحدة

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إن بلاده بصدد تشديد شروط دخول الوافدين من المملكة المتحدة، في مسعى للحد من انتشار متحور "أوميكرون " .

وأوضح أتال - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس- إنه سيتعين على الوافدين من بريطانيا إجراء اختبار كورونا قبل 24 ساعة من الوصول عوضا عن 48 ساعة المعمول بها حاليا .



وأضاف أن أسباب السفر ستقتصر على المقيمين في فرنسا وعائلاتهم، أما السفر من أجل السياحة أو العمل لغير المقيمين في فرنسا سيكون محدودا.



ولفت إلى أنه سيتعين أيضا على الوافدين من المملكة المتحدة عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام في مكان من اختيارهم، ويمكن رفع الحجر الصحي بعد 48 ساعة إذا كانت نتيجة الاختبار الذي سيتم إجراؤه عند الوصول إلى فرنسا سلبيا.



ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل بهذا الصدد في وقت لاحق اليوم.