نشرة أخبار العالم| أوميكرون أصبح أكثر خطورة.. السعودية تحذر من هذا الأمر.. ثغرة أمنية خطيرة بـ إسرائيل

شهدت الساحة العالمية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الاصعدة وتصدر ذلك:

طقس السعودية اليوم.. فرصة لسقوط أمطار رعدية على 6 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الخميس، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقع المركز لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

كما لا يُستبعد تَكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك وكذلك المنطقة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20- 40كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20- 40كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية جنوبًا، وجنوبية إلى جنوبية شرقية شمالًا بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أكثر خطورة.. تحذير جديد من الصحة العالمية بعد تضاعف أعداد المصابين بـ أوميكرون

كشف مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، عن تضاعف عدد المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، محذرًا من احتمال ارتفاع معدل الوفيات.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، في حديث لشبكة "سكاي نيوز"، إن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة وبشكل غير مسبوق، ما يمثل مشكلة خطيرة ليس فقط للمملكة المتحدة ولكن في أوروبا والعالم.

وأضاف نابارو أنه "لم يكن قلقًا أبدًا بشأن كورونا أكثر مما هو عليه الليلة''، لافتا إلى أن عدد المصابين بمتحور أوميكرون يتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام.

وتابع: "هذا يعني أن أوميكرون سيكون أكثر خطورة بثماني مرات في أسبوع واحد.. وأربعين مرة خلال أسبوعين.. وثلاثمائة أو أربعمائة مرة في ثلاثة أسابيع. وأكثر من ألف مرة في أربعة أسابيع".

وحذر من أن عبء الإصابات المتصاعدة، بما في ذلك العديد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات، سيزيد من الضغط على الأنظمة الصحية المثقلة بالفعل في جميع أنحاء العالم.

ولفت: "إذا حالفنا الحظ فلن تكون لدينا معدلات وفيات عالية، لكن سنظل نحمل عبئًا ثقيلًا للغاية على الخدمات الصحية، وبالتالي المستشفيات".

وأكد المسؤول الكبير بالمنظمة العالمية أنه لا يستطيع التنبؤ بالحالة المحتملة أو عدد الوفيات من متحور أوميكرون، مضيفا "لا فائدة من التكهنات".

ودعا كل شخص إلى فعل "كل ما في وسعه" لتقليل التجمعات والاتصالات الاجتماعية، وارتداء أقنعة الوجه والالتزام بالنظافة الجيدة لمنع انتقال أوميكرون.

ثغرة أمنية خطيرة.. ضابط إسرائيلي يكشف تحركات نتنياهو وبينيت السرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس تفاصيل الثغرة الأمنية الخطيرة التي وقع بها ضابط حراسة إسرائيلي تابع لجهاز الأمن العام "الشاباك"، والذي كشف عن التحركات السرية لكل من رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، وكذلك السابق بنيامين نتنياهو أثناء عمله بحراستهم.

وكشف ضابط الحراسة الإسرائيلي من وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز "الشاباك"، تحركاته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو خطأ أمني كبير وأظهرت عمليات البحث عنه مرافقته لرئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت، والسابق بنيامين نتنياهو، في رحلاتهما الخارجية والداخلية.

وقالت "هآرتس" إن "الخطأ الذي وقع به ضابط الحراسة التابع لوحدة الأمن الشخصي في جهاز الأمن العام الإسرائيلي، هو مشاركة بياناته عبر الإنترنت، حيث كشفت عمليات بحث سريعة على الإنترنت لتحركاته، عن بعض الزيارات التي قام بها بينيت ونتنياهو، والتي كانت سرية ولا يعلم بها الجمهور الإسرائيلي، وهو ما يمثل فشلاً أمنياً خطيرا".

وأفادت الصحيفة أن "ضابط الحراسة شارك تحركاته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أثناء ممارسته رياضته المفضلة وهي الجري".

وأوضحت "هآرتس" أن ساعة "Garmin Phoenix 5" التي يستخدمها ضابط الحراسة، أظهرت بيانات موقعه عبر شبكات التواصل الاجتماعي للرياضيين الذين يشاركونه بعض التدريبات.

وأكد أنه حتى خلال المهام الرسمية أو الزيارات السرية التي يقوم بها رؤساء الوزراء الإسرائيليون المذكورون، كان هذا الضابط الإسرائيلي يتركهم في بعض الفترات داخل الفنادق ويتوجه لممارسة رياضته المفضلة.

وكشف الصحيفة العبرية، أن الضابط الإسرائيلي رافق نتنياهو في بعض الزيارات السرية مع مسؤولين إسرائيليين كبار، حيث أظهرت نتائج بحث عنه توجهه لزيارة سرية في 15 ديسمبر من العام 2019 لإحدى الدول الأفريقية.

وتابعت أنه في 7 يناير من العام 2020، زار دولة أفريقية أخرى مع رئيس الوزراء السابق نتنياهو.

ولفتت إلى أن البحث أظهر أيضاً توجه الضابط الإسرائيلي في يوليو من العام 2018 إلى موسكو، مع بنيامين نتنياهو، كما أنه مارس الرياضة في منطقة قريبة من الفندق الذي كان يوجد داخله نتنياهو.

وبينت الصحيفة أنه في المساء أيضاً رافق نتنياهو إلى مباراة كرة قدم بين كرواتيا وإنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم، ومن هناك ذهب في إجازة خاصة به إلى إيطاليا.