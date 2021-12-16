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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حلق وعمل مشروعا.. كيف أصبح طفل المرور بعد خروجه من دور الرعاية ؟

طفل المرور
طفل المرور

عاد طفل المرور أحمد أبو المجد بشكل وسلوك مختلف بعد ان تم ايداعه في دار رعايه العام الماضي لتحسين سلوكه وذلك بعد واقعته الشهيرة مع رجل المرور الذي قام باهانته والتنمر عليه برفقة اصدقائه .

ظهور طفل المرور بشكل مختلف

عد عام من وضعه في دار رعاية هو وأصدقائه بقصد تحسين سلوكهم، وعقابهم على ما بدر منهم بحق رجال المرور من إهانة وتنمر، خرج الطفل أحمد أبو المجد الشهير بـ "طفل المرور"، بسلوك مغاير تماما عما كان عليه منذ عام.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الطفل أنه خرج من دار الرعاية التي تم إيداعه فيها منذ عام، بعد أن تغير سلوكه وأسلوب للأفضل بشكل كبير، حيث قام بتهذيب شعره وانتظم في دارسته وأداء واجباته.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

طفل المرور أحمد أبو المجد دور رعاية طفل المرور أحمد أبو المجد المرور

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