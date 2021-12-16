شكري: ٱهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل بالشرق الأوسط|صور

استقبل ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية اليوم الخميس، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي؛ لمناقشة التعاون بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وكما جاء اللقاء لتأكيد الموقف المصري حيال أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، ودور الطاقة النووية في مجال تناول تغير المناخ.



ويأتي لقاء الوزير شكري بـ جروسي بعد أن استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



ورحب الرئيس السيسي بزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مصر، مشيداً بجهوده لتفعيل الدور المهم للوكالة في إطار استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين، ومؤكداً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقع عليها مسئولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة.