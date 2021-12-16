نشرة الصحة.. كل ما لا تعرفه عن الورم الدبقي واكتئاب الأطفال وعلاج دوالي الساقين

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كل ما تريد معرفته عن الورم الدبقي.. يهدد فئة عمرية محددة وله 4 أنواع خطيرة

هناك أنواع عديدة من الأورام التي تصيب الدماغ ، ويواجه أصحابها صعوبة كبيرة في علاجها ، ومنها الورم الدبقي الذي يغفل عنه كثير من الناس. لذلك نقدم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن هذا الورم وأعراضه وأسبابه ، بحسب دائرة المعارف البريطانية "بريتانيكا".

ما هو الورم الدبقي؟

الورم الدبقي هو ورم سرطاني ، أو ورم ، يتكون من خلايا مشتقة من الأنسجة الدبقية والمواد التي تدعم الخلايا العصبية وتحميها. تتكون الأورام الدبقية عادةً في الدماغ أو النخاع الشوكي ، وتُصنف حسب نوع الخلية أو الموقع أو الدرجة ، بناءً على السمات. البنية المجهرية للخلايا السرطانية ، ترتبط عادةً بسمات الخلايا الطبيعية.

أنواع الأورام الدبقية

هناك أنواع مختلفة من الورم الدبقي التي قد يصاب بها الشخص ، بما في ذلك:

الورم البصري الدبقي ، والذي يؤثر على العصب البصري في الدماغ.

أورام oligodendroglial ، التي تنشأ مع الخلايا قليلة التغصن ، وهي نوع من الخلايا العصبية التي تنتج المايلين ("العزل على المحاور").

الأورام البطانية العصبية ، التي تنشأ من الخلايا البطانية العصبية ، وهي نوع من الخلايا العصبية التي تبطن بطيني الدماغ والحبل الشوكي

الورم الأرومي الدبقي هو أكثر أورام الدماغ الأولية شيوعًا وأكثرها عدوانية.

أعراض الاكتئاب عند الرضع والأطفال

اكتئاب الأطفال هو حالة نفسية شائعة نسبيًا تستمر حتى مرحلة البلوغ. تختلف أعراض اكتئاب الطفولة عن الحزن الطبيعي والمشاعر اليومية التي يمر بها الأطفال طوال فترة نموهم.

لذلك ، فإن ظهور الحزن لدى الأطفال لا يعني بالضرورة أنهم يعانون من الاكتئاب.

أعراض الاكتئاب عند الرضع والأطفال

وفقال موقع بولد سكاى الهندي تختلف أعراض الاكتئاب عند الرضع والأطفال و في كثير من الحالات يتم تشخيصها بشكل خاطئ على أنها تغيرات عاطفية ونفسية طبيعية.

تشمل الأعراض الأولية للاكتئاب الحزن والشعور باليأس والتغيرات في المزاج

إذا كنت تعاني من دوالي الساقين ، فمن المحتمل أنك رأيت إعلانات عن علاجات طبيعية توصف بأنها علاجات لدوالي الأوردة.

مع ذلك ، فإن هذه المستحضرات أو المكملات الموضعية لا تصل إلى مصدر الحالة ، والتي تنتج عن القصور الوريدي المزمن في أعماق الساق.

قد تقلل الأعشاب والمستخلصات النباتية مثل كستناء الحصان وبذور العنب والصنوبر البحري ومكنسة الجزار من الشعور بعدم الراحة لفترة وجيزة ، ولكن لا توجد أدلة علمية كافية تشير إلى أن هذه العلاجات تجعل الدوالي تختفي. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تتناول مميعًا للدم ، فلا يجب أن تتناول مستخلص بذور العنب ، لأنه قد يزيد من النزيف.