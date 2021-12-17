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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 - 12-2021

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 - 12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 17-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
ماليا ومهنيا: الشمس والمريخ في منزل الحظ يساعدانك على تحقيق مكاسب أو تطور وتوطيد علاقة مهنية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعمك وتشعر اليوم بالتقدير وبحب الآخر وتقوم بخيارات موفقة.

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك طاقة عاطفية وحضورا وحرصا على القيام بواجباتك على أكمل وجه.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع المريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بالحذر في خطواتك، وتصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم نفقاتك.

برج الجوزاء
عاطفيا: القمر في برجك.. تدهش الجميع بما لديك من جرأة وروح مبادرة، ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تتحسّن اليوم مزاجيا، واليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد وتعلو قيمتك، فقط حافظ على حقوقك.

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم، ولا تتكلم عن حياتك وأخبارك الشخصية.
مهنيا وصحيا: التنافر الفلكي بمنزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك، وأن تنظم جهودك، ولا تعلن خططك وانتبه لحقوقك.

برج الأسد
اجتماعيا ومهنيا: القمر يدعم علاقتك بالأصدقاء، وقد يدفعك لمشاركة البعض في مشروع أو نشاط، وفي العمل تستفيد جيدا من خبراتك ومعلوماتك.
عاطفيا: إذا كنت خاليا تعدك الأفلاك بميلاد مشاعر عاطفية، أو تتحول علاقة صداقة لحب.

برج العذراء
مهنيا عائليا: القمر في وضع معاكس.. لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.

برج الميزان
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك سحرا.. تتحدث بلباقة، ويلتف من حولك كثيرون، وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدعم أعمالك ويجعلك مستعدا للتطور.

برج العقرب
عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك بأن تخطط جيدا قبل أي كلمة أو أي خطوة.
مهنيا وماليا: تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة في قراراتك المهنية والمالية والتجارية.

برج القوس
اجتماعيا ومهنيا: كن هادئا إذا واجهت استفزازا غير متوقع.. قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تسيطر على رغبتك في التمرد والتحرر من قيود الطرف الآخر.

برج الجدي
صحيا ومهنيا: تنافر القمر والمريخ بمنزلي الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.. اصبر ولا تتذمر، ولا تعلن خطططك، وتجنب الزهو بنفسك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد ببرجك.. الأحداث تمضي لصالحك وتتكيف بسرعة مع المستجدات وتتصرف بحكمة، فقط لا تتكلم عن أخبارك.

برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي أفضل ويدفعك نحو التكاتف مع الجميع، وتعمل بوعي ويقظة وحماس.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.

برج الحوت
مهنيا: احترس من مكائد خافية وعليك أن تحتاط منها، ومع ذلك تعرف كيف تنتصر حتى لو حاصرتك الضغوط.
عاطفيا وعائليا: القمر والمريخ متنافران ومعاكسان مما يخلق لك اليوم تحديات وأجواء ضاغطة في الحب وفي نطاق العائلة.


 

الأبراج توقعات الابراج الجمعة 17-12-2021 خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الحمل برج العذراء

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