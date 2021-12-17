شاهد.. النجم العالمي راسل بيترز يتقمص دور مذيع صباح الخير يا مصر|فيديو

حل نجم الستاند اب كوميدي "راسل بيترز" في لقاء حصري ببرنامج " صباح الخير يامصر " والمُذاع علي فضائية " الأولى المصرية " ، حيث تقمص دور مذيع صباح الخير يا مصر في مشهد ارتجالي على الهواء .



حيث طلبت المذيعة جومانا ماهر من النجم العالمي " راسل بيترز" بأن يختار جملة أو يرتجل شئ كوميدي عن برنامج صباح الخير يا مصر .

وفي مشهد عفوي قام راسل بيترز بتقمص دور مذيع صباح الخير يا مصر ، وعلق قائلًا :" حسام حداد تم استبدالك بشاب هندي ممتلئ .. آسف يا مصر ".



وأضاف خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يامصر " والمذاع على فضائية " الأولى المصرية " :" أنا مستمتع بمصر حتى قبل الخروج من الفندق ".



وفي سياق متصل : الممثل العالمي راسل بيترز، يُعتبر أحد الكوميديين الأشهر في العالم، وتعود أصوله إلى جنوب آسيا ونشأ في كندا، شارك في أفلام متنوعة مثل Breakaway، وSource Code، كما أنه أول فنان كوميدي يحصل على عرض خاص في netflex في notorious 2013.

