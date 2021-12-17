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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدون جراحة.. طبيب مصري بـ هارفارد يكشف تفاصيل القضاء على مرض السكر|فيديو

مرض السكر
مرض السكر

كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، تفاصيل شفاء اول حالة مصابة بمرض السكر من النوع الأول.

وقال أسامة حمدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، إنه عملية زراعة البنكرياس عملية تتم من عشرات الأعوام، مضيفا أن علاج جديد من الخلايا الجذعية يقضي على مرض السكر عدو الانسانية، خلال خمس سنوات.

وأضاف الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، أن يتم هذا الأمر من خلال زراعة الخلايا الجذعية، ويتم تخليقها لتكون خلايا بنكرياس، عن طريق عملية شديدة التعقيد، متابعا أن العلاج ليس بخلايا مخلقة، وهي خلايا بنكرياسية حقيقية، منشأها الخلايا الجذعية.

وتابع الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، أن الابحاث الأولية على العلاج أسفرت عن شفاء أول مريض سكر من النوع الأول، ويتبقي المزيد الابحاث، مستدركا أن في البداية سيتم التوجيه للحالات الصعبة من مرضى السكر وبعد ذلك لباقي الحالات الاقل حدة.

وأكمل الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، أن يتم حقن الخلايا الجذعية في وريد المريض، ولا يتطلب جراحة، ولكن يحتاج للأدوية مثبتة للمناعة. 


اما عن التكلف توقع الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، أن هذا الأمر لن نستطيع تحديده حاليا، لافتا إلى أن نهاية البحث سيكون في عام ٢٠٢٤، والدراسة كلها تنتهي عام ٢٠٢٨.

وأردف الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، أن الدراسات الحالية تتركز حول حاجة المريض المعالج بالعلاج دون الحاجة لتعاطى مثبطات المناعة.

https://fb.watch/9Yymy73hiJ/

https://fb.watch/9Yx7BKwiGy/

https://fb.watch/9Yx9zPmo_U/

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