عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيفي عبده: أنا قدوة لناس كتير.. وموافقة أرقص مع محمد رمضان

فيفي عبده
فيفي عبده

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفه على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر  فضائية "القاهرة والناس"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

رد ناري من فيفي عبده على اتهام الرقص أنه "شغلانة غير شريفة".. فيديو
وردت "فيفي عبده"، على اتهام الرقص أنه "شغلانة غير شريفة"، قائله: "مش كل الناس بيقولوا كدا اللي بيقول كدا يخليه في حالة، واللي بيحب الرقص يتفرج عليه"، متابعة: "مفيش فرح مفيش فيه رقص".

 

فيفي عبده: موافقة أرقص في كليب مع محمد رمضان وسعد لمجرد لو طلبوا | فيديو
أكدت النجمة فيفي عبده، موافقتها على المشاركة بالرقص في كليب مع النجوم محمد رمضان وسعد لمجرد حال الطلب منها، قائلة: "لو اتعرض عليا رقص في كليب مع محمد رمضان أو سعد لمجرد هوافق عليهم وكل واحد منهم له طعم ولون وحال طلب العمل في نفس التوقيت هشتغل مع الفنان اللي بيحترم مواعيده".

 

فيفي عبده: فيه ناس كتيرة بيغيروا مني وأنا بالنسبة لهم قدوة | فيديو
وعلقت "فيفي عبده"، على الغيرة قائله: "فيه ناس كتيرة بيغيروا مني وأنا بالنسبة لهم قدوة"، متابعة: "فيه ناس بيخدوني قدوة، بيشوفوا لبسي وبيقلدوه".

 

فيفي عبده: فيه ناس كتير مديت ليهم إيدي وعضوها.. فيديو
وقالت "فيفي عبده"،: "فيه ناس كتيرة كانت جاحدة معايا.. وفيه كتير مديت ليهم إيدي وعضوها".

 

ست فيها رجولة.. فيفي عبده: لساني مش طويل بس بحب أخد حقي.. فيديو
وقالت "فيفي عبده"،: "لساني مش طويل، لكن بحب اخد حقي، آخد حقي وأنام"، موضحه: "كلمة فتوة، فيه ست بيكون فيها رجولة".

 

فيفي عبده: تعرضت لأزمات كثيرة بسبب الحسد .. فيديو
وأشارت الفنانة فيفي عبده، إنها تؤمن بالحسد و تعرضها لأزمات بسبب الحسد ولكنها لا تؤمن بالدجل والذهاب إلى الدجالين".

 

فيفي عبده عن بداية حياة عاطفية جديدة: عايزه اتدلع.. فيديو
وعلقت "فيفي عبده"، على بداية حياة عاطفية جديدة، قائله: "ياريت قلبي ينبض.. قلبي ووقف خلاص"، متابعة: "أنا بحب اتدلع وعايزه اتدلع، وجمهوري هو اللي بيدلعني".

سعد لمجرد رقص فيفي عبدة فيفي عبدة محمد رمضان القاهرة والناس الفنانة فيفي عبده محمد رمضان وسعد لمجرد برنامج حبر سري

ترشيحاتنا

للعائلة السعودية.. ماكسيس G50 موديل 2022 |صور

دعاء المطر للحبيب من 5 كلمات تجعل الله يسخر له الطيبين

جدول مباريات اليوم السبت 18-12-2021 أبرزها مصر مع قطر بكأس العرب

زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة جزر فيجي

دولة أوروبية تعتمد قيودا جديدة للحد من ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 18 - 12 - 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أول تعليق من تشيلسي عن اتجاه "فيفا" لتأجيل مونديال الأندية |خاص

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طفل يطلق النار على وجه لص لإنقاذ والدته ومطعمهم من السرقة|فيديو

شاهد.. اشتعال النيران في حنطور يحمل عروسين خلال حفل زفافهما|فيديو

رحل بعد صراع من السرطان .. تعرف على أبرز أعمال محب كاسر

كامل العدد| محمد حماقي يتألق في احدث حفلاته في 6 أكتوبر

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ