فيفي عبده: أنا قدوة لناس كتير.. وموافقة أرقص مع محمد رمضان

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفه على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

رد ناري من فيفي عبده على اتهام الرقص أنه "شغلانة غير شريفة".. فيديو

وردت "فيفي عبده"، على اتهام الرقص أنه "شغلانة غير شريفة"، قائله: "مش كل الناس بيقولوا كدا اللي بيقول كدا يخليه في حالة، واللي بيحب الرقص يتفرج عليه"، متابعة: "مفيش فرح مفيش فيه رقص".

فيفي عبده: موافقة أرقص في كليب مع محمد رمضان وسعد لمجرد لو طلبوا | فيديو

أكدت النجمة فيفي عبده، موافقتها على المشاركة بالرقص في كليب مع النجوم محمد رمضان وسعد لمجرد حال الطلب منها، قائلة: "لو اتعرض عليا رقص في كليب مع محمد رمضان أو سعد لمجرد هوافق عليهم وكل واحد منهم له طعم ولون وحال طلب العمل في نفس التوقيت هشتغل مع الفنان اللي بيحترم مواعيده".

فيفي عبده: فيه ناس كتيرة بيغيروا مني وأنا بالنسبة لهم قدوة | فيديو

وعلقت "فيفي عبده"، على الغيرة قائله: "فيه ناس كتيرة بيغيروا مني وأنا بالنسبة لهم قدوة"، متابعة: "فيه ناس بيخدوني قدوة، بيشوفوا لبسي وبيقلدوه".

فيفي عبده: فيه ناس كتير مديت ليهم إيدي وعضوها.. فيديو

وقالت "فيفي عبده"،: "فيه ناس كتيرة كانت جاحدة معايا.. وفيه كتير مديت ليهم إيدي وعضوها".

ست فيها رجولة.. فيفي عبده: لساني مش طويل بس بحب أخد حقي.. فيديو

وقالت "فيفي عبده"،: "لساني مش طويل، لكن بحب اخد حقي، آخد حقي وأنام"، موضحه: "كلمة فتوة، فيه ست بيكون فيها رجولة".

فيفي عبده: تعرضت لأزمات كثيرة بسبب الحسد .. فيديو

وأشارت الفنانة فيفي عبده، إنها تؤمن بالحسد و تعرضها لأزمات بسبب الحسد ولكنها لا تؤمن بالدجل والذهاب إلى الدجالين".

فيفي عبده عن بداية حياة عاطفية جديدة: عايزه اتدلع.. فيديو

وعلقت "فيفي عبده"، على بداية حياة عاطفية جديدة، قائله: "ياريت قلبي ينبض.. قلبي ووقف خلاص"، متابعة: "أنا بحب اتدلع وعايزه اتدلع، وجمهوري هو اللي بيدلعني".