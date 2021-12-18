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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 812 سوبر فاست الأسرع من فيراري في البحرين .. نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية السيارة.. 50 صورة من رالي الجونة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

الأسرع من فيراري داخل السوق البحريني "812 سوبر فاست 2021" .. صور

تعتبر النسخة فيراري 812 سوبر فاست موديل 2021 واحدة من اسرع الإصدارات التي تحمل علامة الحصان الواثب التابع لشركة فيراري الإيطالية العريقة، حيث تقدم السيارة داخل السوق البحريني عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع اطلالة خارجية رياضية، إلى جانب التقنيات الداخلية وعناصر دعم قائد المركبة.

 

الميكانيكي بيقولك.. أهم 6 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة

تتعدد النصائح الخاصة بعالم ميكانيكا السيارات، بين منظومة عمل المحرك والتبريد، بالإضافة إلى الحالة الفنية للعفشة، وغيرها من أمور كثيرة، ومنها بطارية السيارة، والتي تعد المصدر الرئيسي لإمداد منظومة عمل السيارة بالطاقة.

 

سعر ومواصفات أكبر سيارات كيا العائلية .. صور

تقدم شركة كيا الكورية الجنوبية وعملاقة تصنيع السيارات باقة من الطرازات القوية داخل السوق المصري، ومنها فئة السيارات العائلية والتي تنضم تحت قائمة الكروس اوفر، أو فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

 

أسعار ومواصفات سوزوكي فيتار موديل 2022 في مصر .. صور

تنتمي النسخة سوزوكي فيتار موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تقدم داخل السوق المصري للسيارات عبر فئتين من التجهيزات وهم ONE TONE والنسخة الأعلى تجهيزًا وهي TWO TONE.

 

50 صورة من فعاليات اليوم الأول لـ رالي الجونة للسيارات الصحراوية |شاهد

نتهت فاعليات اليوم الأول من بطولة الجونة لراليات السيارات الصحراوية ، بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والاحداث الرياضية.

وتضم فاعليات الجولة الرابعة من بطولة الجونة لراليات السيارات الصحراوية ، 32 فريق ،مقسمين الى 20 فريق بمنافسات سباق سيارات 4x4 الدفع الرباعي في اليوم الأول، و 20 فريق برالي السيارات SS1 في اليوم الثاني .

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