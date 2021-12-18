نجلاء بدر تضرب شعر رأسها بـ بيضة على الهواء.. تكشف تفاصيل علاقتها مع عمرو دياب..ومحمد عفيفي: زوجتي كثيرة الكلام

خلال حوارها مع أبلة فاهيتا



حلت الفنانة نجلاء بدر وزوجها محمد عفيفي اليوم الجمعة فى برنامج الدوبليكس مع الدمية أبلة فاهيتا عبر فضائية اون اى



نجلاء بدر تصدم جمهورها بعمرها الحقيقى على الهواء .. شاهد

صدمت نجلاء بدر جمورها بتاريخ ميلادها التى كشفت عنه بطريقة مازحة وقالت انها مواليد 6 أكتوبر 2016 ووجهت كلامها لكارو ابنه الدمية أبلة فاهيتا " عرفتى بقى انى فى سنك وكنتى بتقوليلى طنط غلط وبتكبرينى وخلاص "



وأكدت نجلاء بدر ان تاريخ ميلادها بدأ عام 2016 معقبة " عمرى ابتدى من 2016 لانى اتجوزت ساعتها ومش حاسبة من عمرى اللى فات " ، ولفتت إلى أن اللغة العربية والنحو كانت أصعب مادة بالنسبة لها .



نجلاء بدر تضرب شعر رأسها بـ "بيضة" على الهواء .. شاهد



حلت الفنانة نجلاء بدر وزوجها اليوم الجمعة فى برنامج الدوبليكس مع الدمية أبلة فاهيتا عبر فضائية اون اى



وخاضت الفنانة نجلاء بدر وزوجها لعبة البيض وهى عبارة عن وجود 10 بيضات منها 7 بيضات مسلوقة و 3 نيئة ولم تستوى بعد وتدور اللعبة حول طرح أسئلة فى حالة الاجابة الخطأ يتم إلقاء البيضة النيئة على الضيف .

رغاية أوي.. أبلة فاهيتا تشعل خلافا بين نجلاء بدر وزوجها على الهواء.. شاهد

قال محمد عفيفي زوج الفنانة نجلاء بدر إن زوجته كثيرة الكلام ولا تكف عن الحديث طوال الوقت واصفا اياها “ المسلية “ ، لافتا إلى ان زواجهما مضى عليه 5 سنوات وحاولت أبلة فاهيتا أن توقع الخلاف بينهما بروح دعابة ” مراتك رغاية اوى بتستحملها ازاى دى ” .

وأضاف زوج الفنانة نجلاء بدر ان علاقة الأخيرة بابنه كونها زوجة أم بسيط وغير معقد ابدا " احنا تافهين اوى معاه وبيتبسط معانا " .

ولفت إلى انه عشق زوجته نجلاء بدرى للشبه الكبير بينها وبين الفنانة مديحة كامل وتبين بعد ذلك انها خفيفة الظل ومرحة مؤكدا انه دائما يبادر بالصلح معها عند المشاجرات ، منوها انه تقدم لخطبة نجلاء بدر فى عام 2016 وقام بعمل مفاجأة لها أثناء استضافتها ببرنامج عمرو الليثى .



صورى معاه أكتر من جوزى.. نجلاء بدر تكشف تفاصيل علاقتها بـ عمرو دياب



كشفت نجلاء بدر عن تحسن صحتها بعد اصابتها بفيروس كورونا معقبة " بعد ما خدت الكورونا صحتى بقت تمام واول ما قدمت على اللقاح " الفاكسين "جالى الكورونا وخدت مصل سبوتنيك "



ولفتت نجلاء بدر، إلى أنها تمتلك صور عديدة برفقة الفنان عمرو دياب معقبة " صورى معاه أكتر من صورى مع جوزى ولو شوفته فى حتة بروح اتصور معاه وجوزى كمان بيحبه اوى وبرج عمرو دياب الميزان زى برجى بالظبط ".

وأشارت نجلاء بدر لسعادتها من مشاركتها بفيلم المحكمة والتى تؤدى فيه دور سوزى ولكنها لم تفصح عن تفاصيل العمل الذى من المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائى .



أخطأت في إسمها.. نجلاء بدر تتعرض لـ موقف محرج على الهواء .. شاهد

قالت نجلاء بدر ان معنى اسمها عيون البقرة الواسعة شديد البياض ودلعها نوجى أو جولا وأخطأت فى نطق اسمها على الهواء وقالت " بقراء نسبة للبقرة " ، ومازحت " اخواتى كانوا بيدلعونى ب جولا وكانوا بيحبونى من طرف واحد والدلع المستفز ليا نوجا بحس ساعتها انى ملزقة زى الحلويات "



وعلقت نجلاء بدر على ترحيب كارو ابنة الدمية أبلة فاهيتا التى فاجئتها به " ازيك يا طنط " لترد " بدر" معقبة " دى بداية مش مبشرة انا ولاد اخواتى اصغر منك ومبيقولوليش يا طنط " .



بحس انى ملزقة .. نجلاء بدر : اخواتى بيحبونى من طرف واحد

وعلقت نجلاء بدر على ترحيب كارو ابنة الدمية أبلة فاهيتا التى فاجئتها به " ازيك يا طنط " لترد " بدر" معقبة " دى بداية مش مبشرة انا ولاد اخواتى اصغر منك ومبيقولوليش يا طنط " .

وقالت نجلاء بدر ان معنى اسمها بانه عيون البقرة الواسعة شديد البياض ودلعها نوجى أو جولا ومازحت " اخواتى كانوا بيدلعونى ب جولا وكانوا بيحبونى من طرف واحد والدلع المستفز ليا نوجا بحس ساعتها انى ملزقة زى الحلويات "