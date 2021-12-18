جهود جبارة|ماذا قدمت مصر لتحسين أوضاع المهاجرين ومنع الطرق غير الشرعية؟

يحتفل العالم، بـ اليوم الدولي للمهاجرين، في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا للأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم، كما ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وفي هذا الصدد، أعرب المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية عن بالغ القلق إزاء أوضاع المهاجرين على مستوى العالم، في ظل السياسات المتبعة حيال المهاجرين في أوروبا وأمريكا أو في العالم بشكل عام.

اتجاه مخيف ضد المهاجرين

ففي السنوات العشر الأخيرة يشهد العالم على التراجع الشديد للسياسات المرحبة بـ المهاجرين، وتبني الدول ذات الدخل المرتفع سياسات أكثر صرامة بل أكثر عنف تجاه المهاجرين واللاجئين خاصة من الدول منخفضة الدخل، لنشهد إغلاق الحدود أمامهم واستخدام كافة وسائل القمع إلى حد وقوع أعداد من الضحايا، فمشهد المهاجرين من المكسيك على الحدود الأمريكية ومشهد المهاجرين على الحدود البيلاروسية وبولندا أحد دول الاتحاد الأوروبي خير دليل على التغير المخيف لتلك السياسات.

ففي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بضرورة احترام حقوق الإنسان وظهور أصوات تطالب توقيع عقوبات على بعض الحكومات بداعي ارتكابها انتهاكات ضد مواطنيها تصمت تلك الأصوات أمام القتل وتشريد وزيادة الإفقار إلى ما يزيد على (272) مليون شخص من المهاجرين الدوليين "الأشخاص المقيمون في بلد غير بلدهم الأم " ثلثيهم تقريبًا من العمال المهاجرين ويمثلون نحو 3.5 % من سكان العالم في عام 2019، منهم نحو 38 مليون طفل مهاجر، وثلاثة من كل أربعة مهاجرين دوليين كانوا في سن العمل، أي تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا.

توزيع المهاجرين في العالم

ويقيم ما يقارب من 31٪ من المهاجرين الدوليين في قارة آسيا و30٪ في أوروبا و26٪ في الأمريكتين و10٪ في أفريقيا و3٪ في البلدان، ويساهم المهاجرين في الناتج الإجمالي بنسبة تتجاوز 9%، وهذا يدل على ارتفاع إنتاجيتهم.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد النازحين قسراً حول العالم 79.5 مليون في نهاية عام 2019، ومن هؤلاء، كان 26 مليونًا من اللاجئين (20.4 مليون لاجئ تحت ولاية المفوضية، و 5.6 مليون لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا ( ونزح 45.7 مليون شخص داخليًا، و 4.2 مليون طالب لجوء، و 3.6 مليون فنزويلي نازحون في الخارج.

جهود تحسين الهجرة

ومن جانبه أشاد الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية بالجهود المبذولة من الدولة المصرية لحوكمة الهجرة والتي أقرها دستور ٢٠١٤ في المادة (٨٨) التي نصت على " التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة وإسهامهم في تنمية الوطن، واعمالاً للمبدأ الدستوري السابق خصص الدول المصرية وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج لعام 2015 وضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة تستهدف مواجهة الهجرة الغير شرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة.

وأضاف هاشم أن مصر التزمت مصر بأهداف التنمية المستدامة وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المعنية لتفعيل الإطار التنفيذي للاتفاقية العالمية من أجل الهجرة الأمنة ووضع اًليات للتنفيذ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومراجعة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة.

جهود مكافحة الاتجار بالبشر

وأوضح أنه في إطار مكافحة الإتجار بالبشر باعتباره جريمة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، يتعرض له الرجال والنساء والأطفال، من خلال الاستغلال الجنسي، والسخرة، والتسول القسري، والزواج القسري، وتجنيد الأطفال، فضلا عن بيع الأعضاء تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة فأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار في البشر، والتي تضم في عضويتها ٢٧ وزارة وهيئة ومركز قومي، ومما يؤكد تلك الجهود إعلان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة انخفاض عدد حالات الاتجار بالبشر التي تم رصدها في مصر عام٢٠١٧ إلى (٣٨ حالة)، مقارنة بعدد الحالات المرصودة عام 2016(٨١ حالة).

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأكد هاشم أن مصر تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الإتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمات الدولية العديدة منها على سبيل المثال تنظيم دورات تدريبية متخصصة للقضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني.

وأشار رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية إلي أن تلك الجهود أسفرت عن قيام قامت وزارة الداخلية المصرية بتضمين المواد التعليمية لمكافحة الاتجار لبشر كجزء من التدريبات و المناهج السنوية لضباط الشرطة الجدد، كما شملت وزار الخارجية والدفاع وحدات تعليمية خاصة بمكافحة الاتجار في التدريبات الأساسية للمسؤولين.

وطالب هاشم بضرورة التزام كافة الدول بحماية حقوق المهاجرين والمنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المعنية، وخاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 و بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000.

كما طالب الدول التي لم توقع على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة (GCM) لعام 2018 المعروف أيضا باسم ميثاق مراكش ومنها الولايات المتحدة، وأستراليا، وست دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بالالتزام الكامل باحترام حقوق المهاجرين.