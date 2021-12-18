عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ارتفاعها لـ 25%.. برلماني يطالب بتشريع قانون المجلس الأعلى للصادرات

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن جائحة كورونا عملت علي إبراز أهمية تلبية الإحتياجات المختلفة للدولة بكافة القطاعات بشكل ذاتي ولهذا وجدت إرادة سياسية واضحة من الحكومة لتوطين العديد من الصناعات مما يدعم خفض فاتورة الاستيراد.

 

و أيد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مقترح تشكيل المجلس الأعلي للصادرات المصرية وذلك من خلال تشريع قانوني يكن دوره في تحديد الخطوط العريضة لعملية التصدير وماهية كل دور تقوم به الجهات المنوطة بهذا الأمر وعلي رأسها وزارة الصناعة والتجارة، معقبا " بشكل عام لو تم إنشاء هذا المجلس ستكون العملية أكثر تنظيما وفعالية".

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن العام الحالي شهد تطور ملحوظ في إرتفاع قيمة الصادرات بالميزان التجاري وذلك نتيجة خطط وأفكار غير تقليدية اتبعتها الدولة لتحقيق عوائد إقتصادية جيدة تدعم الخزانة العامة.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : تنمية الصادرات المصرية بشكل مستمر أصبح من أولويات الحكومة ولذلك وجدت جهود واسعة لتحقيق هذا الهدف بشكل جيد تزامنا مع استقرار الوضع الإقتصادي لنا.

 

نيفين جامع : الصناعة في مصر جاذبة للاستثمار..فيديو

برلماني: ارتفاع الصادرات المصرية لـ25% يكشف قوة الاقتصاد ونجاح دعم القطاع الصناعي

جاء ذلك بعد أن أعلن النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ اتفاقه مع تصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها أن أزمة فيروس كورونا أدخلت الدولة في منظومة أخرى تتعلق بتوفير الاحتياجات الخاصة بالجائحة مثل الكمامات والأدوات الطبية وأن الدولة حرصت على استمرار حركة الصناعة في ظل أزمة كورونا وأن هذه الأزمة كانت محنة نجحنا بالتعامل معها في تحويلها إلى منحة،مشيداً باعلان الوزيرة بأن ارتفاع معدل الصادرات خلال العام الجاري وصل 25% وأن الدولة تستهدف دخول السوق الأفريقية الفترة المقبلة.

وقال " سمير " فى بيان له اصدره اليوم، إن الاهتمام بملف الصناعة المصرية وتطويرها وتحديثها مع توطين الصناعات داخل مصر لانتاج جميع السلع والمنتجات الصناعية التى يمكن تصنيعها محلياً فى اطار الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يحد من الفاتورة الاستيرادية ويوفر للدولة مليارات الدولارات التى توجه لسلع ومنتجات مستورة، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتصنيعها محلياً .

 

وطالب النائب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات المحلية على أن تضم فى عضويتها كل من وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والسكان والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلى القطاع الخاص ومنظمات رجال الاعمال والاستثمار واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وتكون مهمة المجلس صياغة استراتجية وطنية لتعميق توطين الصناعة داخل مصر ودراسة جميع المنتجات والسلع الصناعية المستورة لاتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تكفل تصنيعها محلياً.


كما اعلن النائب أحمد سمير زكريا اتفاقه مع تأكيد وزيرة التجارة والصناعة بأن الشحن من أهم معوقات التعامل السوق الأفريقية لذا وفرنا 80% من تكلفة النقل لدول القارة السمراء مطالباً بحل جذرى لمشكلات النقل للدول الافريقية.


وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن الاسواق بالدولة الافريقية يجب ان تحتل اولوية قصوى من الحكومة لتوجيه الصادرات المصرية لمختلف الدول الافريقية خاصة ان الصناعات والمنتجات المصرية تحظى بثقة كبيرة من الاشقاء الافارقة نظراً لجودتها وعدم ارتفاع اسعارها مقارنة بالسلع الموجهة للاسواق الافريقية من الدول الاخرى مطالباً من الحكومة استغلال النجاح الكبير وغير المسبوق الذى حققه الرئيس السيسى فى اعادة العلاقات بين مصر ومختلف دول القارة السمراء

 

الصادرات المجلس الأعلي للصادرات وزارة الصناعه مجلس الشيوخ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

خناقة في مباراة الجزائر وتونس.. سيف الجزيري يضرب بونجاح والحكم يتدخل

اقتصادي: جهود الدولة حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن بـ 98% واللحوم الحمراء 60% والأسماك والبيض والألبان بنسبة 100 %

غيابات بالجملة عن قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش في الليجا بسبب كورونا

العجواني: تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة يساهم في زيادة الإنتاج

نهائي كأس العرب.. 25 دقيقة| مبولحي يتألق أمام السيلتي.. والجزائر تهدر هدفا محققا

لإدراجها في الأولمبياد.. مؤسس التحطيب المعاصر: دورات تدريبية خلال أيام في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الإتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

أهلاوي ولا زملكاوي.. حسنى عبدربه يكشف حقيقة انتمائه الكروي .. فيديو

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

بعد ظهور أوميكرون في مصر.. تعرف على أعراضه وإختلافه عن المتحورات الأخرى

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين المدمر لـ33 قتيلا |صور

موسم الرياض| بلقيس تشعل حماس جمهورها في ساوند ستورم

أيهما أصدق|هل سرقت نادية الجندي ممتلكات عماد حمدي أم حاول دفنها بغيرته؟

أكثر من 20 قتيلاً| شاهد.. إعصار راي المدمّر يسبب أضرارًا جسيمة بـ الفلبين

فيديو

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

أول تعليق لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه بسبب سيجارة.. وشيرين تتصدر التريند من جديد

سر كراهية هند ابنة سعيد صالح لـ عادل إمام.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ