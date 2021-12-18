بعد ارتفاعها لـ 25%.. برلماني يطالب بتشريع قانون المجلس الأعلى للصادرات

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن جائحة كورونا عملت علي إبراز أهمية تلبية الإحتياجات المختلفة للدولة بكافة القطاعات بشكل ذاتي ولهذا وجدت إرادة سياسية واضحة من الحكومة لتوطين العديد من الصناعات مما يدعم خفض فاتورة الاستيراد.

و أيد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مقترح تشكيل المجلس الأعلي للصادرات المصرية وذلك من خلال تشريع قانوني يكن دوره في تحديد الخطوط العريضة لعملية التصدير وماهية كل دور تقوم به الجهات المنوطة بهذا الأمر وعلي رأسها وزارة الصناعة والتجارة، معقبا " بشكل عام لو تم إنشاء هذا المجلس ستكون العملية أكثر تنظيما وفعالية".

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن العام الحالي شهد تطور ملحوظ في إرتفاع قيمة الصادرات بالميزان التجاري وذلك نتيجة خطط وأفكار غير تقليدية اتبعتها الدولة لتحقيق عوائد إقتصادية جيدة تدعم الخزانة العامة.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : تنمية الصادرات المصرية بشكل مستمر أصبح من أولويات الحكومة ولذلك وجدت جهود واسعة لتحقيق هذا الهدف بشكل جيد تزامنا مع استقرار الوضع الإقتصادي لنا.

جاء ذلك بعد أن أعلن النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ اتفاقه مع تصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها أن أزمة فيروس كورونا أدخلت الدولة في منظومة أخرى تتعلق بتوفير الاحتياجات الخاصة بالجائحة مثل الكمامات والأدوات الطبية وأن الدولة حرصت على استمرار حركة الصناعة في ظل أزمة كورونا وأن هذه الأزمة كانت محنة نجحنا بالتعامل معها في تحويلها إلى منحة،مشيداً باعلان الوزيرة بأن ارتفاع معدل الصادرات خلال العام الجاري وصل 25% وأن الدولة تستهدف دخول السوق الأفريقية الفترة المقبلة.



وقال " سمير " فى بيان له اصدره اليوم، إن الاهتمام بملف الصناعة المصرية وتطويرها وتحديثها مع توطين الصناعات داخل مصر لانتاج جميع السلع والمنتجات الصناعية التى يمكن تصنيعها محلياً فى اطار الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يحد من الفاتورة الاستيرادية ويوفر للدولة مليارات الدولارات التى توجه لسلع ومنتجات مستورة، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتصنيعها محلياً .

وطالب النائب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات المحلية على أن تضم فى عضويتها كل من وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والسكان والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلى القطاع الخاص ومنظمات رجال الاعمال والاستثمار واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وتكون مهمة المجلس صياغة استراتجية وطنية لتعميق توطين الصناعة داخل مصر ودراسة جميع المنتجات والسلع الصناعية المستورة لاتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تكفل تصنيعها محلياً.



كما اعلن النائب أحمد سمير زكريا اتفاقه مع تأكيد وزيرة التجارة والصناعة بأن الشحن من أهم معوقات التعامل السوق الأفريقية لذا وفرنا 80% من تكلفة النقل لدول القارة السمراء مطالباً بحل جذرى لمشكلات النقل للدول الافريقية.



وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن الاسواق بالدولة الافريقية يجب ان تحتل اولوية قصوى من الحكومة لتوجيه الصادرات المصرية لمختلف الدول الافريقية خاصة ان الصناعات والمنتجات المصرية تحظى بثقة كبيرة من الاشقاء الافارقة نظراً لجودتها وعدم ارتفاع اسعارها مقارنة بالسلع الموجهة للاسواق الافريقية من الدول الاخرى مطالباً من الحكومة استغلال النجاح الكبير وغير المسبوق الذى حققه الرئيس السيسى فى اعادة العلاقات بين مصر ومختلف دول القارة السمراء