وزير المالية: الدولة تدفع ثمن أزمات لا ذنب لها فيها.. فيديو

أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتصريحات زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر التي أشاد فيها بسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي وما أحدثه في مصر من تطور، إضافة إلى إنجازات مصر على مدار الـ6 سنوات الماضية.

وأعرب "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، عن تقديره لتصريحات رئيس الوزراء اللبناني الخاصة بإيمانه بدعم مصر للبنان ووقوفها إلى جواره في الأزمة التي يمر بها.

وأضاف أن الدولة المصرية تدفع ثمن الأزمات العالمية في سلاسل الإمداد، وخاصة أن مصر تستورد المواد البترولية والفول والقمح وزيت الطعام واحتياجاتها من كل شيء، متابعا أن الأمر ينعكس على استيراد التضخم من الخارج.

وتابع: "علينا ألا نبخس المجهود الذي تم في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية، فهناك 103 ملايين مواطن يحتاجون فرص عمل وأكل وشرب وتعليم وصحة، والبلد مرت بفترة عصيبة قارب فيها اقتصادها على الانهيار»، معقبا: "الدولة تدفع ثمن أزمات لا ذنب لها فيها".

