لبنى عسل تتعرض لـ كحة مستمرة خلال مداخلة متحدث الصحة عن فيروس كورونا

تعرضت الإعلامية لبنى عسل لموقف محرج على الهواء، مما دفعها إلى الاعتذار.

وخلال مداخلة، الدكتور حسام عبد الغفار، معها خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، تعرضت لبنى عسل إلى "كحة مستمرة" على الهواء، لتعتذر قائلة أنا "آسفة".

متحدث الصحة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، ستمنح للذين مضى على تلقيهم الجرعتين الأولى والثانية 6 أشهر كاملة.

وأضاف الجرعة الثالثة المعززة، جرعة "اختيارية" ولكن هناك توصية بأخذها، لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا.

رسالة للمواطنين



وأوضح عبد الغفار، أنه سيتم إرسال رسالة لكل الذين تلقوا لقاح كورونا ومر على ذلك 6 أشهر، لتلقى الجرعة الثالثة وليس أن شرطا أن تكون من نفس النوع .

وأضاف متحدث الصحة قائلا:" أنا شخصيا اتبعتلى النهاردة رسالة بموعد ومكان الجرعة الثالثة".

وأكد المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن الدولة لديها مخزون كاف من اللقاحات لمنح المواطنين الجرعة الثالثة التعزيزية".