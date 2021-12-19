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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة حياة كريمة.. إجراء الكشف الطبي على 1537 مواطناً في كفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية

نجحت القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" بقرية 83 خالد بن الوليد التابعة لمركز الحامول، في إجراء الكشف الطبي على 1537 متردداً على مدار يومي السبت والأحد. 

وتلقى أهالي القرية الخدمات الطبية في 12 تخصصا مختلفاً، بالإضافة إلى العلاج المجاني، كما تلقى 700 مواطن لقاح كورونا.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

 

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وتضمنت قافلة حياة كريمة ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن أهمية تلقي لقاح كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية، من تطهير وارتداء الكمامات، وستشهد قرى المحافظة عدداً من القوافل، خاصة بالقرى النائية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية مثل "باطنة، أطفال، نساء، جراحة، جلدية،  والعظام "، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وتلقي أهالي القرى لقاح فيروس كورونا، إضافة لعقد ندوات توعوية، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة، وأحمد شرابي، المسئول المالي والإداري بالقوافل، والدكتورة ولاء بسيوني، مسئول الإمداد الطبي والدوائي، ورضا الحديدي مسئول المعلومات بالقوافل.

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