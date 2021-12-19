رانيا هاشم: منتدى شباب العالم الحدث الأهم المنتظر

قالت الإعلامية رانيا هاشم، أن منتدى شباب العام،هو الحدث الأهم المنتظر خلال الأيام القادمة.



وأضافت هاشم خلال تقديمها برنامج "الصدى" عبر قناة "أكسترا نيوز"، أن منتدى شباب العالم يحظى باهتمام كبير لما حققه من صدى كبير خلال النسخ الماضية بداية من النسخة الأولى 2017.

وتابعت رانيا هاشم، أن الأمم المتحدة اعتمدت منتدى شباب العالم بنسخه الثلاث الماضية كمنصة دولية تفتح حوار بين الشباب.

وقالت سارة بدر المتحدث الرسمي باسم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، إن حوالي 500 ألف شاب أبدوا رغبتهم في حضور فعاليات منتدى شباب العالم من خلال التسجيل على الموقع لحضور الفعاليات.

وأضافت سارة بدر،أن هذه النسخة شهدت أكبر عدد يرغب فى الحضور أكثر من النسخ الماضية، لافتة إلى أن المشاركين من أكثر من 196 دولة، العدد الأكبر من أفريقيا تليها أوروبا.

اختيار الحضور



وأوضحت المتحدث الرسمي باسم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أنه سيتم أختيار الحضور بناءا على الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال هذه النسخة.

وأكدت المتحدث الرسمي باسم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم: العدد الذي سيتم اختياره هذا العام للمشاركة سيكون أقل من الأعداد التى شاركت خلال النسخ الماضية، لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا

وأكملت سارة بدر: "يتم اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة فعاليات منتدى شباب العالم للحد من انتشار كورونا يوم بيوم".