الكاجو يحمي الجنين من التشوهات.. اعرف السبب

تعتبر المكسرات بشكل عام آمنة للاستهلاك أثناء الحمل ويمكنك إضافتها إلى نظام الحامل الغذائي بشرط ألا تكون لدى الحامل حساسية تجاهه.



يعد الكاجو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد في نمو طفلك وتطوره، الكاجو غني بالسعرات الحرارية والدهون يمكنك استهلاك 30 جرامًا من المكسرات المختلفة يوميًا .



ما هي الفوائد الصحية للكاجو أثناء الحمل؟



1. يحتوي على الزنك، وهو معدن أساسي لنمو الخلايا السريع في الجنين.



2. مصدر ممتاز للكالسيوم الذي يساعد على تقوية الأسنان واللثة أثناء الحمل.



3. يساعد حمض الفوليك الموجود بالكاجو في منع العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة عند الأطفال.



4. يعد الكاجو مصدرًا جيدًا للحديد الذي يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما يحارب التعب وفقر الدم.



5. يساعد تناول الكاجو أثناء الحمل في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، خاصة في حالة الإصابة بسكري الحمل.



6. غني بالألياف ويساعد على منع الإمساك.



7. الكاجو مفيد بشكل أساسي لمن يعانون من نقص الوزن للنساء اللواتي يرغبن في اكتساب وزن ثابت أثناء الحمل ، لأن هذه المكسرات غنية بالسعرات الحرارية والدهون.



8. إن تناول الكاجو أثناء الحمل يقلل من خطر الإصابة بالحساسية لدى الجنين.



9. يحتوي الكاجو على المغنيسيوم ، الذي يمنع تقلصات العضلات والصداع والصداع النصفي.



10. الكاجو مصدر جيد لفيتامين K الذي يعزز تخثر الدم لدى النساء الحوامل. من الضروري أيضًا منع الجنين من خطر الإصابة باضطراب نزفي يسمى نزيف نقص فيتامين ك أو المرض النزفي لحديثي الولادة.

هذه المكسرات مليئة بالبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم عن طريق تحييد التأثير الضار للملح .



11. هذه المكسرات هي مصدر جيد للبروتين الذي يساعد في إنتاج الأحماض الأمينية وإصلاح الخلايا أثناء الحمل.