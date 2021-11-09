أضرار الإكثار من الكاجو في أثناء الحمل

هناك قيود معينة على الأطعمة التي يمكن أن تأكلها المرأة الحامل، لذلك فمن الطبيعي أن تكوني حذرة بشأن ما يجب تضمينه في نظامك الغذائي، وتعتبر المكسرات بشكل عام آمنة للاستهلاك أثناء الحمل، لكن ماذا عن الكاجو والآثار المترتبة على تناوله؟.

وأشار موقع هيلثي إلى أضرار الكاجو في أثناء الحمل.

الآثار الجانبية المحتملة لـ الكاجو أثناء الحمل



الإفراط في تناول الكاجو يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل:

1. زيادة الوزن

يمكن أن يؤدي الكاجو ، كونه غنيًا بالكربوهيدرات والدهون ، إلى زيادة الوزن أثناء الحمل.

2. الحساسية

يحتوي الكاجو على آثار لمكون يسمى urushiol (مركب عضوي زيتي له خصائص حساسية) ، والذي يمكن أن يسبب الحكة والطفح الجلدي على الجلد.

3. مشاكل حصوات المرارة وحصوات الكلى

يحتوي الكاجو على أملاح الأكسالات بكمية كبيرة ، والتي يتم امتصاصها في سوائل الجسم مما يسبب مشاكل في المرارة وحصى الكلى

4. مشاكل القلب والأوعية الدموية

يحتوي الكاجو أيضًا على كمية من الدهون المشبعة. إذا تم استهلاك هذه المكسرات بكميات زائدة ، يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول ، مما يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

5. ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكاجو المملح إلى زيادة تناول الصوديوم الذي يؤدي إلى تفاقم ضغط الدم ، مما يؤدي إلى الضغط على الشرايين والقلب والكليتين.



وإذا كنت تعانني من حساسية من الكاجو أو تعتقدين أنكِ قد تكونين كذلك، فمن الأفضل الابتعاد عنها، وبعد ذلك، سنخبرك بكيفية التعرف على رد الفعل التحسسي تجاه الكاجو.



ما هي أعراض حساسية الكاجو؟



وفيما يلي بعض أعراض الحساسية الناتجة عن تناول الكاجو :

المغص

الغثيان أو القيء

وجع بطن

صعوبة في البلع

حكة في العين

إسهال

حكة في الحلق أو الفم أو الجلد

احتقان الأنف / سيلان الأنف

ضيق في التنفس

التأق (وهو رد فعل تحسسي شديد يصيب الشخص بالصدمة ، ولكنه حالة نادرة)



وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي قد تحتوي على الكاجو ويجب تجنبها إذا كنت تعاني من الحساسية:

مكسرات مشكله

صلصة بيستو

يمزج وجبة خفيفة

زبدة الكاجو

حلويات وسكاكر

وجبات آسيوية

بوظة

كيك

الجوز هش

الشوكولاتة





الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تناول الكاجو أثناء الحمل



فيما يلي بعض الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها أثناء تناول الكاجو:

استهلاك الكاجو العادي وليس المملح أو المتبّل. يمكن أن يحد من تناول الصوديوم أثناء الحمل.

لا تتناول أكثر من أونصة واحدة من الكاجو في اليوم لأنه قد يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

استشر طبيبك قبل تضمين الكاجو في نظامك الغذائي.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المكسرات ، فتجنب الكاجو تمامًا. خلاف ذلك ، قم بتضمينها في النظام الغذائي لفوائدها الصحية.





فيما يلي بعض النصائح لتضمين الكاجو في نظامك الغذائي:

امزج الكاجو مع الفواكه الجافة الأخرى لتحضير وجبة خفيفة صحية.

اصنع زبدة الكاجو عن طريق مزج الكاجو واستمتع بها كزبدة أو تغمس للفواكه.

أضفه إلى حبوب الإفطار أو الخضار المقلية.

قم بتضمينها في الشوكولاتة والكعك والحلويات وغيرها من الاستعدادات.

أضف الكاجو إلى شراب القيقب واستخدمه كزينة لحبوب الإفطار.

اصنع زبادي الكاجو عن طريق مزج الكاجو والقرفة والتمر. يمكنك وضعها مع التوت من اختيارك وشراب القيقب.

اصنع فطيرة الكاجو والجزر عن طريق مزج الجزر والكاجو وعصير الليمون والزنجبيل الطازج وصلصة الصويا للحصول على عجينة ناعمة. ضعي فوقها شرائح الخيار.