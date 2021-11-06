دعاء الحامل.. يساعد في حفظ الجنين وتسهيل الولادة

دعاء الحامل.. تتمنى كل حامل أن يتم الله حملها على خير، وأن يرزقها بالذرية الصالحة، لذا يجب أن تتعرف على دعاء الحامل، ودعاء حفظ الجنين في الرحم، وأدعية لتسهيل عملية الولادة.

دعاء الحامل

دعاء الحمل..يُستحب للمرأة الحامل أن تُكثر من الدعاء بأن ييسر الله حملها، وأن تكرر الآيات التي بها ذكر الحمل والإنجاب كقوله تعالى (وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِه) صدق الله العظيم.

-اللهم يسِر حمله، وولادته، ورضاعته، وتربيته، واجعله مطيعًا لربه، بارًا بوالديه، متعاوناً مع إخوته، نافعاً لأمّته، ذخرًا للإسلام والمسلمين.

-اللهم ارزقني صبيًا حنانًا من لدُنك وزكاة، واجعله ربِّ تقيًا، وبرًا بوالديه، اللهم يسر حمله وولادته ورضاعته وتربيته، واجعله مطيعًا لربه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته.

-لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم إنّي أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلّا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.

دعاء حفظ الجنين في الرحم

-(بِسمِ اللَّهِ على ديني، ونَفسي، وَوَلدي، وأَهلي، وَمالي).

-(اللهم إنّي أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه إليّ عند مولده سالماً معافىٍ من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى). اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلماً مؤمناً، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عم).



-(اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي اللهمّ ردّه إلي في صحّةٍ وعافية، وارزقه جمال يوسف -عليه السلام- وأخلاق سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لا تضيع ودائعك ولا خاب ولا ندم من استودعك).



-(أعوذُ بكلماتِ اللهِ التاماتِ التي لا يجاوزهن برٌّ ولا فاجرٌ من شرِّ ما خلق وذرأ وبرأ ومن شرِّ ما ينزلُ من السماءِ ومن شرِّ ما يعرجُ فيها ومن شرِّ ما ذرأ في الأرضِ وما يخرجُ منها ومن شرِّ فتنِ الليلِ والنهارِ ومن شرِّ كلِّ طارقٍ إلا طارقًا يطرقُ بخيرٍ يا رحمنُ).



-(اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ وأَهلي ومالي اللَّهمَّ استر عورتى وقالَ عثمانُ عوراتى وآمِن رَوعاتي اللَّهمَّ احفظني من بينِ يدىَّ ومن خَلفي وعن يَميني وعَن شِمالي ومن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِك أن اغتالَ من تحتي)



_(اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري، اللهمَّ إني أعوذُ بك من الكُفرِ والفَقرِ، اللهمَّ إني أعوذُ بك من عذابِ القبر، لا إلهَ إلَّا أنت).

فضل دعاء الحامل

وقد أكد الكثير من علماء الدين أن المرأة أثناء الولادة تكون دعوتها مستجابة لأنها تكون كمن يجاهد في سبيل الله بسبب ما تعانيه من ألم شديد، كما إذا توفت أثناء الولادة تموت شهيدة، واستشهد على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الغريق شهيد ، والحريق شهيد ، والهادمة شهيد ، والمرأة تموت وهي تلد شهيدة).

وتعتبر المرأة في حالة الولادة في حالة ضيقة ووهن وتعب شديد، وتكون أشبه بالمريض المضطر ويستجيب الله لدعاء المضطر، حيث قال تعالي (أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ).

يستجيب الله تعالى لدعاء المظلوم ومن عنده كرب ليفرج الله هذا الكرب، حيث تكون المرأة التي تلد في أكثر حالات الضعف والالم ، وتصبر على هذا الألم، فإذا كان المسافر يستجيب الله له دعائه لا نه في منحه، ومن تلد تكون في محنة أكثر لذك يستجيب الله دعائها.



اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلا، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزَنَ سَهْلاً .

– اللهم أسألك حسن الخلق وهون الطلق، يا خالق النفس من النفس يا مخلص النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس خلصني.

– اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد ويا منجز الوعيد، يا من هو كل يومٍ في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ادفع مالا أطيق ولا حول ولا قوة إلّا بالله، وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آليه وصحبة أجمعين.

– لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم إنّي أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلّا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.