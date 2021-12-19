القومي للحوكمة يكشف تفاصيل مبادرة هي لمستقبل رقمي على مستوى إفريقيا

قال المهندس شريف الفخرانى مستشار التحول الرقمي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنه تم تطبيق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" على المستوى المحلى منذ شهر.

وأضاف الفخرانى خلال مداخلة مع برنامج "الصدى" المذاع عبر "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الهدف من مبادرة “هى لمستقبل رقمى” هو محو الأمية الرقمية للسيدات.

وتابع: أنه تم إطلاق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" باللغة العربية على مستوى إفريقيا، بعد نجاحها على المستوى المحلي، والذي يقوم المعهد بتنفيذها بالتعاون مع كلاً من شركة CISCO وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

شروط المشاركة في مبادرة هي لمستقبل رقمي

أعلنت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن شروط المشاركة في المبادرة تتضمن ألا يقل عمر المرشحة عن 30 سنة وألا يزيد عن 55 سنة، مضيفة أنه بعد انتهاء البرنامج سوف تحصل المتدربات علي شهادة معتمدة وموثقة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وكذلك من شبكة تدريب معاهد الادارة في أفريقيا (TNMIA).