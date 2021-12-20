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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار العالم.. التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا لمساعدة أفغانستان.. جوتيريش في زيارة تضامنية إلى لبنان.. إيران تشكك في دور لعبته كاميرات الوكالة الدولية بموقع كرج النووي

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

التعاون الإسلامي: يجب توحيد الجهود لضمان أمن واستقرار أفغانستان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات.

باكستان تقترح آلية للدعم الإنساني والاقتصادي ومحاربة الإرهاب في أفغانستان

اقترحت باكستان اليوم الأحد، آلية ذات ستة نقاط لمخاطبة الأزمات الإنسانية والأمن الغذائي والإحياء الاقتصادي إلى جانب بناء القدرات المؤسسية لمحاربة الإرهاب في أفغانستان.

التعاون الإسلامي: تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني ضرورة

شدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الأحد، على أن تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني بات ضرورة.

جوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى دعم لبنان لتجاوز أزماته

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى دعم لبنان لتجاوز أزماته، كما طالب الحكومة بإجراء الإصلاحات اللازمة.

جوتيريش: حان الوقت للتعبير عن التضامن مع شعب لبنان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش إن الوقت قد حان للتعبير عن التضامن مع شعب لبنان.

إيران تبدأ فحص كاميرات الطاقة الذرية الجديدة بموقع كرج النووي

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران، بهروز كمالوندي، أن طهران بدأت، اليوم الأحد، الفحص الفني لكاميرات المراقبة الجديدة التي سيتم تركيبها في مجمع تيسا النووي، في مدينة كرج، غرب طهران.

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا سيتحول عاجلا أم آجلا إلى "وباء متوطن" على غرار فيروس الإنفلونزا، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راي المدمر في الفلبين

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "راي" في الفلبين إلى 108 أشخاص على الأقل، حسب تقرير رسمي صادر عن السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، فيما تحاول فرق الإغاثة توزيع المياه والمواد الغذائية في الجزر المنكوبة.

السعودية.. بيان جديد من التحالف بشأن ضربة جوية في صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، إنه نفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

تقرير فرنسي: تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا أمر حتمي

ذكرت تقارير أوروبية أن تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا بات أمرا حتميا، في وقت يبدو الشعب الليبي غارقا في حالة من الشكوك والانقسامات وانسداد الأفق.

الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على مدينة لاليبيلا

قالت وسائل إعلام محلية في إثيوبيا، اليوم الأحد، إن الجيش الإثيوبي سيطر مرة أخرى على بلدة لاليبيلا المشهورة بكنائسها الصخرية، وعرضت صورا لنائب رئيس الوزراء أثناء زيارته للموقع.

أوميكرون يهدد عطلة عيد الميلاد في أوروبا وأمريكا ويحولها إلى «كابوس»

تتزايد المخاوف العالمية بشأن انتشار متحور كورونا "أوميكرون"، مهددا عطلة عيد الميلاد، ويلوح حاليا شبح الإغلاق في الأفق، بعدما باتت هولندا أول دولة أوروبية تفرض إغلاقا شاملا بسبب المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي يضرب أوروبا بقوة وسط توقعات بانتقاله إلى أمريكا.

تقرير: مخاوف عالمية من تأثير أوميكرون على التضخم

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن البنوك المركزية حول العالم تتخوف من أن يؤدي متحور ”أوميكرون“ لفيروس كورونا المستجد، إلى زيادة التضخم العالمي، بحسب ما ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

التعاون الاسلامي أفغانستان اخبار العالم طالبان لبنان جوتيريش غوتيريش ايران الوكالة الدولة للطاقة الذرية موقع كرج النووي

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