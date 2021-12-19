عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات وزير المالية مع أحمد موسي.. رسوم جديدة علي الحفلات وأدوات التجميل وحفلات الباليه.. تفاصيل

وزير المالية
وزير المالية

شهد الحوار بين الإعلامي أحمد موسى والدكتور محمد معيط وزير المالية، جدالا على الهواء خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز تصريحات وزير المالية:

وزير المالية: زيادة 2% في أسعار السلع المعمرة ..فيديو
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فرض رسوم جديدة على بعض السلع، مضيفا "زيادة 2% في أسعار السلع المعمرة".

حقيقة فرض رسوم جديدة على السجائر.. وزير المالية يوضح
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فرض رسوم جديدة علي بعض السلع، مؤكدا أنه لا زيادة في ضرائب السجائر.

وزير المالية: فرض 5% رسوم إضافية على حفلات الساحل الشمالي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لابد من الفصل بين تعديلات القيمة المضافة ورسم التنمية على بعض المواد، مشيرًا إلى أن التعديلات جميعها تصب في صالح الصناعة، مؤكدًا فرض 5% رسوم إضافية على حفلات الساحل الشمالي.

وزير المالية: الرئيس وجه بإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الأعلاف والثروة الحيوانية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لابد من الفصل بين تعديلات القيمة المضافة ورسم التنمية على بعض المواد، مشيرًا إلي أن الرئيس السيسي وجه بإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الأعلاف والثروة الحيوانية.

الموازنة تحتاج 1887 مليار جنيه.. معيط يوضح سبب زيادة أسعار السلع المستوردة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيراد والمصروف مقدرة بالموازنة العامة للدولة، ضاربًا مثالا بضرورة دفع مرتبات الموظفين، وتقديم الدعم، وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تحتاج 1887 مليار جنيه.

باخد من الغني وأدي للفقير.. وزير المالية يكشف سبب فرض رسوم على الحفلات
علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على سبب فرض رسوم جديدة قدرها 5% على الحفلات الغنائية، قائلا: باخد من الغني وأدي للفقير.

بعد فرض رسوم جديدة.. وزير المالية: مجلس النواب أيد التعديلات الأخيرة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تعمل على إنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشاب، مشيرا إلى أن التحدي الآن هو زيادة الإنتاج لتوفير فرص العمل.

وزير المالية يكشف لـ أحمد موسى حقيقة فرض رسوم وضرائب جديدة
ورد وزير المالية محمد معيط، علي سؤال الإعلامي أحمد موسي، حول إمكانية فرض رسوم  أو ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد نية لفرض ضرائب جديدة حتى الآن.

وزير المالية: 5 % ضريبة على حفلات البالية و10 % على أدوات التجميل المستوردة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات والمصروفات مقدرة بالموازنة العامة للدولة، ضاربًا مثال بضرورة دفع مرتبات الموظفين، وتقديم الدعم، وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تحتاج 1887 مليار جنيه، مؤكدًا فرض ضريبة 5% على حفلات البالية، و10% على أدوات التجميل المستوردة.

وزير المالية يكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على المسارح والأفلام المصرية
علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على حقيقة فرض ضريبة على المسرح، قائلا: "إنه لم يفرض رسوما على المسرح أو الأفلام المصرية".

 

مجلس النواب الساحل الشمالي الموازنة العامة للدولة الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي الفترة المقبلة الموازنة العامة

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع قادش ويضيع فرصة الانفراد بالصدارة

كل ماتريد معرفته عن كيا كرنفال 2022 في السوق القطري .. صور

النشرة الاقتصادية..تباين أسعار العملات الأجنبية واستقرار الدولار .. المالية تعلن آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات .. هبوط البورصات العربية

الحَكَم افتكرهم واحد.. تفاصيل استدعاء الشرطة وإلغاء مباراة في الدوري بسبب لاعبين توأم

بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا

أخبار البرلمان| فوائد ضخمة لـ برنامج الإصلاح الهيكلي .. منح ومزايا بالجملة لكبار السن في مشروع القانون الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا

بعد ضبط مصنع جبن من معجون حوائط.. المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الغش

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

توضيحات عاجلة لوزير التعليم حول امتحانات أولي وثانية ثانوي وتأجيل الدراسة.. فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ