أبرز تصريحات وزير المالية مع أحمد موسي.. رسوم جديدة علي الحفلات وأدوات التجميل وحفلات الباليه.. تفاصيل

شهد الحوار بين الإعلامي أحمد موسى والدكتور محمد معيط وزير المالية، جدالا على الهواء خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز تصريحات وزير المالية:

وزير المالية: زيادة 2% في أسعار السلع المعمرة ..فيديو

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فرض رسوم جديدة على بعض السلع، مضيفا "زيادة 2% في أسعار السلع المعمرة".

حقيقة فرض رسوم جديدة على السجائر.. وزير المالية يوضح

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فرض رسوم جديدة علي بعض السلع، مؤكدا أنه لا زيادة في ضرائب السجائر.

وزير المالية: فرض 5% رسوم إضافية على حفلات الساحل الشمالي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لابد من الفصل بين تعديلات القيمة المضافة ورسم التنمية على بعض المواد، مشيرًا إلى أن التعديلات جميعها تصب في صالح الصناعة، مؤكدًا فرض 5% رسوم إضافية على حفلات الساحل الشمالي.

وزير المالية: الرئيس وجه بإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الأعلاف والثروة الحيوانية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لابد من الفصل بين تعديلات القيمة المضافة ورسم التنمية على بعض المواد، مشيرًا إلي أن الرئيس السيسي وجه بإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الأعلاف والثروة الحيوانية.

الموازنة تحتاج 1887 مليار جنيه.. معيط يوضح سبب زيادة أسعار السلع المستوردة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيراد والمصروف مقدرة بالموازنة العامة للدولة، ضاربًا مثالا بضرورة دفع مرتبات الموظفين، وتقديم الدعم، وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تحتاج 1887 مليار جنيه.

باخد من الغني وأدي للفقير.. وزير المالية يكشف سبب فرض رسوم على الحفلات

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على سبب فرض رسوم جديدة قدرها 5% على الحفلات الغنائية، قائلا: باخد من الغني وأدي للفقير.

بعد فرض رسوم جديدة.. وزير المالية: مجلس النواب أيد التعديلات الأخيرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تعمل على إنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشاب، مشيرا إلى أن التحدي الآن هو زيادة الإنتاج لتوفير فرص العمل.

وزير المالية يكشف لـ أحمد موسى حقيقة فرض رسوم وضرائب جديدة

ورد وزير المالية محمد معيط، علي سؤال الإعلامي أحمد موسي، حول إمكانية فرض رسوم أو ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد نية لفرض ضرائب جديدة حتى الآن.

وزير المالية: 5 % ضريبة على حفلات البالية و10 % على أدوات التجميل المستوردة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات والمصروفات مقدرة بالموازنة العامة للدولة، ضاربًا مثال بضرورة دفع مرتبات الموظفين، وتقديم الدعم، وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تحتاج 1887 مليار جنيه، مؤكدًا فرض ضريبة 5% على حفلات البالية، و10% على أدوات التجميل المستوردة.

وزير المالية يكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على المسارح والأفلام المصرية

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على حقيقة فرض ضريبة على المسرح، قائلا: "إنه لم يفرض رسوما على المسرح أو الأفلام المصرية".