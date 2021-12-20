بفستان مكشوف.. ابنة عمرو دياب تنشر صور جديدة لها عبر "إنستجرام"

نشرت جنى دياب ابنة النجم عمر دياب، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهرت جنى وهي تستعرض أناقتها مرتديةً فستان أسود مكشوف الصدر ،معتمدة علي المكياج الناعم المائل الي ترابي ، كما أنها ظهرت أيضاً برفقة أصدقائها.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "أحنا بنحبك أوي أوي "،"قمر أوي "،"إية الحلاوة دية "،"أحنا بنحب باباكي أوي "

وفي حوار لها مع ET بالعربي، غنت جنى عمرو دياب واحدة من الأغاني التي تستعد لإطلاقها قريبا، ضمن مشروع كبير باللغة الإنجليزية ”.

وعبرت جنى عمرو دياب عن رغبتها دائما في خوض مجال الموسيقى، واتخذت القرار بعد تخبط ما بين كتابة الكلمات وغنائها بصوتها، وبسبب الأضرار التي قد تلحق بأحبالها الصوتية تعتبر فكرة احتراف الغناء الصولو مستبعدة.

وعانت جنى من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي أعلنت إصابتها به منذ أيام في منشور لها على إنستجرام، وكشفت في حوارها مع ET بالعربي عن تورم أحبالها الصوتية نتيجة الحديث كثيرا وبشكل سريع ما يتسبب أحيانا في اختفاء صوتها تماما.

وأشارت جنى عمرو دياب إلى انضمامها لمشروع موسيقى رفضت الإفصاح عن كافة تفاصيله لكنها أكدت مشاركتها بالغناء فيه إلى جانب أدوار أخرى، تعبر من خلاله عن وجهة نظرها في الموسيقى.