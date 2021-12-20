4 مليارات جنيه.. البنك الزراعي: 45 ألف أسرة تستفيد من مبادرة إسقاط الديون

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن هناك توجيهات من محافظ البنك المركزي بدراسة أحوال السوق، وظروف العملاء، وفي هذا الإطار أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة لإسقاط الديون عن المتعثرين في سداد قروض التجزئة مصرفية بإجمالي مديونيات 4 مليارات جنيه، وإعادة هؤلاء العملاء للتعامل مع الجهاز المصرفي مرة أخرى، وهذا يأتي في إطار رفع المعاناة عن العملاء في ظل أزمة كورونا.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الأحد، أن البنك الزراعي أسقط مديونيات تقدر بـ63 مليون جنيه عن الأشخاص المتوفيين، لافتَا إلى أن ذوي المتوفيين كانوا مطالبين بسداد هذه الديون قبل إسقاطها.

ولفت إلى أن كل العملاء الذين عليهم مديونيات تقدربـ25 ألف جنيه وأقل، وتوقفوا عن السداد لمدة 12 شهر، تم إسقاطها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن أي شخص متعثر ولديه مديونيات تتراوح ما بين 25 ألف جنيه لـ 10 ملايين جنيه سيتم إسقاط 50% من مديونيته، وأي عميل من هؤلاء من حقه أن يدفع 50% من أصل الدين فقط مع حذف كل الفوائد.

وأضاف أن هناك 45 ألف أسرة في الريف المصري يستفيدون من مباردة الزراعي لإسقاط الديون بمديونيات تقدربـ4 مليارات جنيه، وإسقاط الديون من شأنه أن يؤدي إلى إعادتهم مرة أخرى إلى الجهاز المصرفي.

