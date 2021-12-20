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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

 

الحقوا اشتروا.. أسعار الذهب تتجه للارتفاع.. ومفاجأة في عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 20-12-2021، في مصر ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900.

 

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 20- 12- 2021

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين بنوك ( مصرف أبوظبي الاسلامي ، الأهلى الكويتي، التجاري الدولي CIB) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

 

أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 20-12-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20 -12 -2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

 

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 20-12-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 20 ديسمبر

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع " صدى البلد " لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 ، 16 جمادى الأولى 1443 هجرية.

 

شرطة النجدة والمرور والإسعاف.. أرقام تهمك

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة. ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

اسعار الطوارئ أسعار الذهب والدولار الحديد والأسمنت مواقيت الصلاة نشرة خدمات صدى البلد

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