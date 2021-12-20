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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحقوا اشتروا.. أسعار الذهب تتجه للارتفاع.. ومفاجأة في عيار 21

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 20-12-2021، في مصر ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأسعار الأسبوع  الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 : 788  جنيها اليوم الاثنين 20-12-2021  بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار21 :  782 الاسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي  774 جنيها. 

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

 

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أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 788 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 901 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 826 جنيها

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 788 جنيهات

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18  : 675 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,008 جنيهات

 

 سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,304 جنيهات

سعر كيلو الذهب 

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 900,571 جنيها

 

 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

 

وكان نادي نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قال إن العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة بشكل عام علاقة عكسية دائما، لافتة إلي أن سعر الذهب الآن مناسب للشراء والأسبوع الماضي كان أفضل سعر الذهب في 48 ساعة زاد بمعدل 13 جنيه مرة 6 جنيهات وثاني يوم زاد 7 جنيهات .

وأوضح نادي نجيب في تصريحات تليفزيونية أمس ، إن أسعار الذهب الآن مناسبة لأنه قبل ذلك الجرام وصل إلي 840 جنية و850 جنيها وسعر جرام الذهب اليوم وصل إلى 788 جنيه لعيار 21 وخلال هذا الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في أسعارها الوقت الآن مناسب للشراء أكثر من البيع .

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