ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 27 -11-2021، في مصر، بعد أن شهدت الأسعار موجة من التراجع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا بمنتصف العام السابق 2020، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما دون الـ800 جنيه مجدداً في مصر ووصل إلى 785 جنيها للجرام عيار 21.

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 785 جنيها اليوم السبت 27-11-2021 بينما سجل سعر جرام الذهب عيار21 : 778 جنيها الأسبوع الماضي 820 جنيها أي تراجع نحو 31 جنيها ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها.

يقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

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سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 785 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 مسجلا 897 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

وووصل سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 22 إلى 825 جنيها.