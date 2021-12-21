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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| "منازعات الأوراق المالية": ارتفاع قيمة التعويضات في الدعاوي الجماعية

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن ارتفاع قيمة التعويضات التي صدرت فيها تعويض للمتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية حتى الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 128% مقارنة بعام 2020، فيما بلغت نسبة الارتفاع 132% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 حيث بلغ مجموع التعويضات خلال العام 2021 214 مليون ريال لصالح 515 متضررًا، مقارنة بمبلغ 93 مليون ريال لتعويض 445 مستثمرًا متضررًا عام 2020 ومبلغ 40 مليون ريال لتعويض 60 متضررًا في عام 2019م .


وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “ واس”، أن التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة (49) خلال عام 2021 ارتفعت لتبلغ أكثر من 133 مليون ريال، حيث كانت قيمة التعويضات عام 2020 نحو 17 ألف ريال، فيما بلغت قيمة التعويضات في عام 2019م 352 ألف ريال.

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فيما ارتفعت قيمة التعويضات للدعاوى الجماعية التي تمّ رفعها وفقًا للحق المدني، خلال عام 2021م بنسبة 1538 % إلى 40 مليون ريال مقارنة بعام 2020 م حيث بلغت قيمة التعويضات 2.5 مليون ريال، علمًا بأنه لم يصدر أي قرارات للدعوى الجماعية من لجنة الاستئناف خلال عام 2019.


يذكر أن القرارات الصادرة عن لجنة الفصل يتم استئنافها وبحثها ودراستها من قبل لجنة الاستئناف وإصدار قرارات نهائية بشأنها، كما يُشار إلى أن مجلس الهيئة أصدر قراره بناء على نظام السوق المالية المتضمن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية "اللائحة"، وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية المنشور على موقعها الإلكتروني، بهدف تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعا في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.


كما يسهم التعديل في تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، إضافة إلى دورها في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين بما ييسر عمل اللجان من جهة ويركز جهود المستثمرين من جهة أخرى.


جديرٌ بالذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تسعى إلى الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.

 

 

منازعات الاوراق المالية اقتصاد السعودية اخبار الخليج مال واعمال التعويضات الجماعية

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