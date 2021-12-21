عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم قرار عودة الدراسة.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية | شاهد

أمطار غزيرة ْتضرب
أمطار غزيرة ْتضرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة  علي جميع مناطق محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١، وتفاوتت شدة الأمطار منذ الساعة ٢:٤٥ خفيفة وزادت إلى متوسطة في ٣:١٥ والي غزيرة في ٣:٥٠ حتي الساعة 9 والنصف.

وأعلنت شركة الصرف الصحي أن شدة الأمطار تفاوتت من متوسطة الي غزيرة بشكل متقطع علي احياء المحافظة، مع استمرار الأمطار بشكل متقطع من متوسطة إلي غزيرة في منتزه أول وثان الآن.

أقرأ أيضًا:

رغم الأمطار الغزيرة.. الإسكندرية: لا تعطل للحركة المرورية

وظهرت بعض تجمعات المياه بعد الساعة السابعة صباحا في مناطق ش مصطفي كامل وابيس الثانية وطريق المحور وطريق القباري وادي دجلة وأمام المطافئ بمحطة مصر وامام انطونيادس وشارع منشا والطريق الصحراوي عند شركة حسن علام وجاري رفع تجمعات المياه في المتبقي من تلك المناطق.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية علي استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيب البيارات والمصارف علي مدار الساعة للاطمئنان انها بالمستويات الآمنة.

وأكد نافع استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع انحاء المحافظة للعمل علي الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا العمل علي البلاغات الواردة عن طريق المحافظة او النجدة او بوابة الشكاوي الحكومية وكذلك جميع بلاغات المواطنين الواردة الي الخط الساخن ١٧٥ او صفحة الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي فور ورودها.

الاسكندرية صرف صحي محافظة الاسكندرية الصرف الصحى امطار غزيرة حركة المرور الطريق الصحراوي مصطفى كامل

ترشيحاتنا

قبل انتهاء المهلة.. السكة الحديد تكثف جهودها لتحديث قطارتها القديمة

التعليم تطلق بوابة إلكترونية لمناهج وامتحانات أبنائنا في الخارج عبر هذا الرابط

حركة مفاجئة.. تسلا تلغي أسعار وحجوزات موديل "رودستر" من موقعها

حكم المسح على البلوفر بدل غسل اليدين عند الوضوء لبرودة الجو ؟ شاهد رد علي جمعة

استعدادًا لمباراة الرجاء.. تعرّف على تفاصيل برنامج الأهلي في الدوحة اليوم

هالة السعيد: الاستثمار في مجالات التعليم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة يتفق مع البرنامج الوطني للإصلاحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يهدي أسرة "السيدة عائشة" مبلغا ماليا وسيارة أجرة |شاهد

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

شديد البرودة بـ8 درجات مئوية في القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

بعد إقامة أمم أفريقيا في موعدها..رسالة نارية من أحمد موسى لـ كيروش

21 ديسمبر .. رسميا بدء فصل الشتاء اليوم

هل يحرم الأكل على جنابة أو تناول الطعام في الحمام؟.. «الإفتاء» ترد

مصر ترد على الخارجية الأمريكية بشأن علاء عبدالفتاح: ليس من المناسب إطلاقًا التعليق على أحكام القضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

الفاسد الذي أضاء الدنيا.. كيف اخترع اديسون المصباح الكهربائي رغم معاناته؟

تفوه بجملة غريبة.. طفل رضيع ينطق لأول مرة ووالداه في صدمة|فيديو

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

فيديو

فيديو جراف| تصحيح مسار.. لماذا أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزال الغناء

فيديو جراف.. لماذا استدعت روسيا سفير ألمانيا وطردت اثنين من دبلوماسييها؟

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ