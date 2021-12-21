رغم قرار عودة الدراسة.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية | شاهد

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة علي جميع مناطق محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١، وتفاوتت شدة الأمطار منذ الساعة ٢:٤٥ خفيفة وزادت إلى متوسطة في ٣:١٥ والي غزيرة في ٣:٥٠ حتي الساعة 9 والنصف.

وأعلنت شركة الصرف الصحي أن شدة الأمطار تفاوتت من متوسطة الي غزيرة بشكل متقطع علي احياء المحافظة، مع استمرار الأمطار بشكل متقطع من متوسطة إلي غزيرة في منتزه أول وثان الآن.

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وظهرت بعض تجمعات المياه بعد الساعة السابعة صباحا في مناطق ش مصطفي كامل وابيس الثانية وطريق المحور وطريق القباري وادي دجلة وأمام المطافئ بمحطة مصر وامام انطونيادس وشارع منشا والطريق الصحراوي عند شركة حسن علام وجاري رفع تجمعات المياه في المتبقي من تلك المناطق.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية علي استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيب البيارات والمصارف علي مدار الساعة للاطمئنان انها بالمستويات الآمنة.

وأكد نافع استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع انحاء المحافظة للعمل علي الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا العمل علي البلاغات الواردة عن طريق المحافظة او النجدة او بوابة الشكاوي الحكومية وكذلك جميع بلاغات المواطنين الواردة الي الخط الساخن ١٧٥ او صفحة الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي فور ورودها.