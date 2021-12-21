أجواء أوروبية.. الإسكندرية مغطاة بالثلوج | فيديو

غطت الثلوج مدينة الإسكندرية في مشهد يشبه الأجواء الأوروبية ولم يصدق كثيرون الصور ومقاطع الفيديوهات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لعروس البحر المتوسط في حلتها الشتوية.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان " أجواء أوروبية.. الإسكندرية مغطاة بالثلوج".

وشهدت محافظة الإسكندرية ليلة شتوية عصيبة بعد سقوط أمطار رعدية على أنحاء المحافظة كافة وسقوط الثلوج على عدد من المناطق منها العطارين والجمرك وبحري واللبان والمنشية ومحرم بك، وكست الثلوج الشوارع والميادين في مشهد أوروبي مميز.

5 أمتار

ووصل ارتفاع الأمواج بالإسكندرية إلى 5 أمتار ما دعا هيئة ميناء الإسكندرية إلى غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة حتى تتحسن الأحوال الجوية وعلى الرغم من تلك الأجواء الثلجية إلا أن المواطنين الذين تواجدوا في الشوارع احتفلوا بتساقط الثلوج بالتقاط صور تذكارية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لتظهر مدينة الإسكندرية في أجواء أوروبية مميزة.