مفاجأة| المحشى لا يساعد على زيادة الوزن .. خبيرة تغذية توضح

قالت دكتور سارة مجدى، أخصائية العلاج الطبيعىى و خبيرة التغذية العلاجية، إن الأشخاص التى تناول السكريات والحلويات بنسبة كبيرة وبشراهة رهيبة، يعانون من مرض يسمى"مقاومة انسولين".

وكشفت خبيرة التغذية العلاجية، خلال لقائها ببرنامج صباح الورد، المذُاع على فضائية،"TEN"، أن المحشى لا يساعد على زيادة الوزن.

وأضافت خبيرة التغذية العلاجية، أن جميع أنواع الخضروات المستخدمة فى الحشو لا يسبب السمنة، مؤكدة أن:" أى حاجة من الأصناف اللى بتتحشى مبتخنش.. وإنما الفكرة فى الحشو نفسه".

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، أن كمية الدهون والأضافات فى الحشو نفسه هو ما يساعد على زيادة الوزن، ولكن فى حالة التعامل مع المحشى على أنه واجبة "لايت"، بدون اضافات وكأنه “نى فى نى”، مع تناولة بالكميات المعقولة لا يتسبب فى زيادة الوزن، لا يؤدى إلى مرض السمنة.

