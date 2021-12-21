عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيداً لإفتتاحه خلال أيام …

محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى

مركز تحكم الكهرباء
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى

تفقد اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، أعمال تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي التابع لمنطقة كهرباء مصر العليا ، تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة ، وذلك بحضور المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء و عدد من القيادات التنفيذية .

 

أكد محافظ قنا ، أن الدولة قامت بوضع خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة لمواجهة الزيادة المستمرة فى طلب الطاقة الكهربائية والزيادة المستمرة للأحمال.

 

قنا الأولى على الصعيد فى تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

بشرى لأهالي قنا.. إحلال السيارات "الكبود" إلى ميكروباص بالغاز الطبيعي

 

و أوضح محافظ قنا ، بأن مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي يراقب 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا والذي يضم محافظات "سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان" كما أنه سوف يراقب تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدائها بما يحقق استقرار الشبكة.

 

و تابع محافظ قنا ، فضلاً عن دوره في سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ومن ثم تقليل أوقات الإصلاح وزمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة والمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال بمحافظات جنوب الصعيد .

 

وأضاف الداودى ، بأنه تم تطوير المركز بتكلفة ٣٢٧ مليون جنيه بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، من خلال قرض ميسر، و ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات خاصة قطاع الكهرباء و الطاقة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه شارك في تنفيذ أعمال التطوير كبري الشركات المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة وهي "سيمينز، إريكسون، صان مصر"، مؤكداً ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كافة المجالات بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 .


و قال المهندس عبدالشكور اسماعيل ، مدير مركز التحكم ، بأنه تم عقد دورات تدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بالمركز الإقليمي للتعرف على كيفية إدارة المركز ومراقبة المحطات وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا بما يخدم استقرار الشبكة في دولتي " ألمانيا وسويسرا".

 

مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
قنا محافظة قنا الكهرباء مصر العليا المشروعات نجع حمادى مركز تحكم الكهرباء

موضوعات متعلقة

1266 مخالفة.. السكرتير العام لمحافظة قنا يقود حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق

تعليم قنا تبدأ تجربة زراعة القصب عن طريق "الشتلات" بمدرسة خزام الزراعية بقوص

ترشيحاتنا

صناعة النواب: مجمع مرغم1 و2 نواة مدينة جديدة لصناعة البلاستيك بالإسكندرية

أزمة المهاجرين.. بيلاروس وبولندا تمنعان فريقا أمميا من الوصول إلى الحدود

نيابة عن مدبولي.. القباج تفتتح مؤتمر "المبادرون" لتيسير الإتاحة والدمج لذوي الهمم

كارثة في الفروسية.. إيقاف محمد طلعت وإلغاء نتائج منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

التعليم: فتح باب الترشح لـ جائزة مصر للتميز الحكومي العربي.. تفاصيل

نيجيريا تشكر الأزهر على المنح الدراسية للطلاب وتدريب الأئمة على المنهج الوسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

التغيرات المناخية تزداد حدة ونواجه الطقس الأقسى .. ماذا ينتظرنا في الشتاء؟

القومي للأجور: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير

السعودية.. خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص القطاع الطبي

حكم المسح على البلوفر بدل غسل اليدين عند الوضوء لبرودة الجو ؟ شاهد رد علي جمعة

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

حصص مراجعات لـ تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي عبر هذا الرابط ..الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تشوه وجهها.. ظهور الأميرة مريم لأول مرة في احتفال بـ جامعتها|فيديو

الفيروس يزداد خطورة.. المدة التي يحتاجها أوميكرون حتى ظهور الأعراض تخيف العلماء

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

الفاسد الذي أضاء الدنيا.. كيف اخترع اديسون المصباح الكهربائي رغم معاناته؟

فيديو

ماتت فجأة قبل الاختلاء بها في شقة زميله .. صديق فتاة كفر شكر يكشف تفاصيل وفاتها "فيديو"

أحمد حلمي وسمية الألفي .. رحلة صراع الفنانين مع مرض السرطان

فيديو جراف.. تعرف على أمنية شبيه الفنان رشدي أباظة

فيديو جراف| تصحيح مسار.. لماذا أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزال الغناء

المزيد

ساحة رأي

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ