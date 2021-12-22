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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان تنظم ماراثون رياضي للطلاب ..اليوم

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة حلوان

ينظم اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان "فعاليات الماراثون الرياضي تحت شعار صحتك تهمنا"، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور سلامة عبد التواب القائم بعمل عميد كلية الحقوق.

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ويأتي تنظيم كلية الحقوق للمارثون الرياضي في إطار التأكيد علي أهمية رياضة الجري وفوائدها في تقوية الجهاز المناعي، ومنع أرتفاع ضغط الدم، للحصول علي جسم متكامل ومتناسق، تحريك الدورة الدموية، وتحسين صحة العقل، تقوية العضلات وتحسين صحة الجسم وزيادة الكتلة.

ويشرف علي فعاليات الماراثون  راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، احمد بسطامي مدير رعاية الشباب بالكلية، وعلي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، محمد عطية رئيس اتحاد الكلية، نورهان سعيد نائب رئيس الاتحاد، احمد جمال امين اللجنة الرياضية، امير ناصر الامين المساعد للجنة الرياضية.

تعقد فعاليات المارثون في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا اليوم .

اتحاد طلاب كلية الحقوق كلية الحقوق جامعة حلوان فعاليات الماراثون الرياضي صحتك تهمنا الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

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