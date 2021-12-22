تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه للقطاع الخاص بداية من يناير.. نواب: الزامي على جميع المؤسسات.. يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للموظفين

خطة النواب: متابعة تطبيق قرار زيادة أجور موظفي القطاع الخاص أول يناير.

برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه يحسن ظروف معيشية عمال القطاع الخاص.

نائب يحذر من مخاطر عدم التطبيق.



اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور، على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

وفي هذا الصدد أكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أن بعد أن قام مجلس النواب بإصدار القانون الجديد الخاص بزيادة الحوافز والعلاوات أصبح لزاما على القطاع الخاص زيادة الأجور والعلاوات الخاصة بالموظفين، لافتين الى أن قرار اليوم لا يعتبر مفاجأة بالنسبة للمواطنين فى ظل وجود قانون وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في البداية، أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بقرار الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه للقطاع الخاص بداية من يناير.

وقالت “الكسان” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه بعد أن قام مجلس النواب بإصدار القانون الجديد الخاص بزيادة الحوافز والعلاوات أصبح لزاما على القطاع الخاص زيادة الأجور والعلاوات الخاصة بالموظفين، لافتة الى أن قرار اليوم لا يعتبر مفاجأة بالنسبة للمواطنين فى ظل وجود قانون وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشارت عضو مجلس النواب إلى أنه بداية من شهر يناير المقبل سوف يتابع مجلس النواب تنفيذ القرار الخاص بزيادة أجور موظفي القطاع الخاص لـ 2400 للتاكد من تطبيقه من عدمه.

كما، أيد النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن قرار الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه للقطاع الخاص بداية من يناير، قائلا:" القطاع الخاص يمثل قوي لا يستهان بها فى دعم الاقتصاد القومي وتكليفات الرئيس السيسى بشأن ذلك نتيجة لدورة الكبيرة.

وقال “يحيي” فى تصريح لـ"صدي البلد"، إن اغلب الموظفين العاملين فى القطاع الخاص يعانون من ظروف معيشية صعبة وهذا القرار سوف يساهم بشكل كبير فى عملية التوازن بين متطلبات المعيشة وبين الراتب الذى يحصلون عليه.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن العاملين فى القطاع الخاص هم شريحة كبيرة فى المجتمع وتطبيق هذا القرار سوف يساهم تلبية احتياجاتهم وحصولهم علي مستحقاتهم المهدرة، لافتا الى أن الحكومة والبرلمان قاموا بجهود كبيرة من اجل رفع مستوي معيشتهم

ومن جانبة، حذر أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من عدم تنفيذ شركات القطاع الخاص لقرار الحكومة بشأ تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه للقطاع الخاص بداية من يناير.

وقال “مهني” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن القرار جاء بشكل الزامي علي جميع المؤسسات والمنشآت الخاصة بالقطاع الخاص وذلك بعد اصدار القانون الجديد وتوصيات الرئيس السيسي برفع الاجور لجميع العاملين بالدولة.

عقوبات إدارية

واشار عضو مجلس النواب، الي أن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة.

جاء ذلك بعد أن أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

كما اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

وخلال الاجتماع، اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور، على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

كما وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021، والتي تنص على حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.